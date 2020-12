Gomorra 5: tutte le anticipazioni che sappiamo sulla trama dell'ultima stagione

La quinta ed ultima stagione di Gomorra segnerà la fine di una serie che ha appassionato migliaia di spettatori. Tratta dal romanzo omonimo di Roberto Saviano, lo show ha avuto un grande successo internazionale e ora le sanguinarie avventure di Gennaro Savastano e Ciro Di Mazio stanno per concludersi.

Dopo la quarta stagione è uscito il film L'immortale, incentrato su Ciro Di Marzio, un’opera che secondo i produttori fa da ponte tra gli eventi della quarta e ciò che vedremo nella quinta stagione e che ci ha svelato una grossa sorpresa.

Ciro Di Marzio infatti non è morto, la pallottola che doveva ucciderlo si è fermata ad un centimetro dal cuore. Ciro è vivo e vegeto ed è stato tenuto in una struttura ospedaliera abbandonata prima di essere mandato a Riga. Questo significa che Marco D’amore tornerà sicuramente dietro la macchina da presa come regista avendo già diretto alcuni episodi, ma probabilmente potrebbe vestire nuovamente i panni di Ciro Di Marzio.



Anche Gennaro "Genny" Savastano interpretato da Salvatore Esposito ovviamente tornerà per concludere la sua parabola criminale e non sarà più l’imprenditore che abbiamo osservato nella quarta stagione.



Finita la pace con i Levante a Napoli si scatenerà una nuova e violenta guerra per la riconquista della città e dovremmo aspettarci nuovi tradimenti, alleanze, violenze e sangue per ristabilire il potere.



Tra i personaggi di ritorno vedremo Enzo (Arturo Muselli) e la moglie di Genny Azzurra (Ivana Lotito). Non rivedremo sicuramente Patrizia interpretata da Cristiana Dell'Anna che ha recentemente svelato di aver voluto la morte del suo personaggio, e nemmeno Scianel/Donna Annalisa (Cristina Donadio) a meno di qualche flashback.



Le riprese della quinta stagione sono iniziate a in estate e dovrebbero proseguire fino ad aprile/maggio 2021 tra Napoli e Riga.



L’ultima stagione di Gomorra potrebbe arrivare alla fine del 2021 o al più tardi nel 2022 su Sky Atlantic.