Gomorra 5: chi è Mimmo Borrelli, il tenebroso Maestrale alleato di Genny?

Da quando è iniziata la messa in onda, a cadenza settimanale, degli episodi che chiuderanno definitivamente la serie capolavoro Gomorra, tratta dalla penna di Roberto Saviano, sono molti i nuovi personaggi introdotti. Interpretato da Mimmo Borrelli, 'O Maestrale trarrebbe ispirazione da un boss dalla storia raccapricciante.

Con due puntate trasmesse in coppia ogni settimana, si avvicina a grandi passi il finale della serie con protagonisti Salvatore Esposito e Marco D’Amore che segue al film omonimo di Matteo Garrone del 2008 e che finora sta spopolando su Sky: ecco gli ascolti da record di Gomorra 5. Con un continuo ricambio di volti, fra quelli uccisi nella mattanza e quelli che vi si aggiungono come nuovi alleati o nemici, sono diversi i personaggi fondamentali introdotti nella nuova stagione, capaci di spostare grandi pedine sulla scacchiera.

Molti di loro sono ispirati a figure realmente esistite nel panorama malavitoso del napoletano, per molti altri invece sono i loro stessi interpreti ad avere un passato di condanne e reclusioni carcerarie. Vi abbiamo già parlato, per esempio, della storia di Carmine Paternoster cioè il Munaciello di Gomorra. Ma anche della faida reale, terribile e sanguinaria, che ha ispirato quella fra Genny e Ciro in Gomorra. Oggi invece ci concentriamo sul personaggio di Don Angelo, feroce Boss di Ponticelli noto anche come ‘O Maestrale.

Il personaggio del Maestrale si rivelerà fondamentale per la guerra di Genny Savastano contro i Levante. Sarà proprio lui, assieme alla moglie Donna Luciana – una donna dal carattere feroce come quello del marito – a permettere a Genny di riprendersi Secondigliano. A interpretarlo Mimmo Borrelli: poeta, regista, attore e drammaturgo flegreo. Affonda le sue radici a Torregaveta, dove ambienta tutte le sue opere che contano migliaia versi. Nel 2015 ha collaborato con lo scrittore Roberto Saviano nello spettacolo Sanghenapule. La lingua utilizzata da Mimmo Borrelli è un misto di dialetti dell’area dei Campi Flegrei, rivisitati in chiave poetica e drammaturgica.

A quanto pare, il suo personaggio potrebbe essere ispirato a Pasquale Barra, considerato una delle figure di spicco della Nuova Camorra Organizzata. Conosciuto soprattutto per le numerose esecuzioni organizzate in carcere ai danni di diversi propri nemici, si è guadagnato il soprannome di “boia delle carceri”. Luogotenente di Raffaele Cutolo, Barra è stato uno dei più feroci killer dell’organizzazione. Secondo il racconto dei collaboratori di giustizia uccise con 40 coltellate Francis Turatello, per poi profanarne il cadavere. Vi risparmiamo i dettagli. Cosa pensate invece del personaggio di ‘O Maestrale? Ditecelo nei commenti!