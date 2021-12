Gomorra 5, chi potrebbe morire nel finale di serie su Sky Atlantic?

Ormai ci siamo, davvero. Mancano esattamente ventiquattr'ore o poco più alla messa in onda su Sky Atlantic degli ultimi due episodi che chiuderanno definitivamente sette anni di Gomorra. Il finale di serie si preannuncia una carneficina e in molti si pongono la madre di tutte le domande: "Chi morirà fra Ciro e Genny?".

L’incredibile viaggio di Ciro e Genny è a pochi istanti dal chiudersi con gli ultimi episodi di Gomorra 5. Segnatevi l’orario della messa in onda, perché in quel doppio appuntamento i due fronti si giocheranno il tutto per tutto. Sono molti i personaggi che ci siamo lasciati per strada negli ultimi episodi. In particolare, molto significativa e drammatica è stata la morte di un personaggio sempre centrale in Gomorra, forse il terzo più importante dopo Ciro e Genny.

A giudicare dagli ultimi episodi, la tendenza per il finale è quella di creare una sorta di last man standing, con tutti i vari alleati e nemici dell’Immortale e del Savastano pronti a essere fatti fuori, cosicchè il confronto fra i due non venga interrotto da alcuna intrusione. Partiamo allora dai pochi superstiti rimasti e da quelli che, alla luce degli ultimi sviluppi, potrebbero morire per primi. Ecco cosa ci dicono le anticipazioni sul primo dei due episodi.

Chi tradirà Genny sarà ‘O Maestrale. Il suo braccio destro si è reso conto del fatto che gli uomini dell’Immortale combattono per un ideale, non per soldi. Non c’è modo di batterli perché sono tutti pronti a morire per Ciro. Decide così di rivelargli informazioni cruciali, nella speranza di passare dalla sua parte e salvare Donna Luciana. Sua moglie ha infatti già tradito Genny e per questo il boss gli ha ordinato di ucciderla. Lui l’ha risparmiata e tenuta nascosta in segreto. ‘O Munaciello sa però tutto e attende il momento giusto per rivelarlo.

Considerando la ferocia di O Munaciello in Gomorra, i primi a morire potrebbero essere proprio O Maestrale e Donna Luciana in Gomorra, vittime della spietata rappresaglia di Genny. D’altro canto però, nessuno è al sicuro alla vigilia del finale, soprattutto perché vedrà Ciro e Genny imbarcarsi da soli in un viaggio verso la morte – o forse la pace, chissà. Potremmo quindi aspettarci anche la morte dei due alleati più importanti su cui i boss possono ancora contare: proprio ‘O Munaciello sul fronte di Genny, personaggio troppo imprevedibile perché venga lasciato vivere, e Donna Nunzia su quello di Ciro.

Nello scontro finale di Gomorra 5 poi, potrebbe succedere di tutto. Improbabile la strada di una pace fra i due, che vanificherebbe un inevitabile contrappasso. Le possibilità, a questo punto sono solo due: o moriranno entrambi, legati a doppio filo nei loro destini; oppure l’uno si sacrificherà, risparmiando l’altro. Potrebbe trattarsi di Ciro, permettendo così a Genny di stare con le uniche persone che gli sembrano rimaste a cuore in quest’ultima stagione e che muovono tutte le sue azioni: la compagna Azzurra e il figlio Pietro. Voi cosa pensate succederà? Ditecelo nei commenti!