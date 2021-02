Gomorra 5, chi potrebbe morire nell'ultima stagione della serie Sky?

Le riprese della quinta stagione di Gomorra sono ormai nel vivo da diversi mesi e dovrebbero concludersi intorno al mese di aprile. Manca ormai poco, si spera, all'arrivo dell'ultima stagione dell'acclamata serie televisiva basata sul romanzo di Roberto Saviano.

Gomorra, però, è celebre per le sue numerosi morti. Trattandosi, infatti, di un'opera che mette in mostra rivalità ed eventi criminali, gli omicidi sono all'ordine del giorno. Nel corso delle quattro stagioni ci sono state diverse morti celebri e inaspettate come quelle osservate nel finale della quarta stagione di Gomorra. Vediamo insieme, però, chi potrebbe morire nella quinta stagione stando ad alcune indiscrezioni.

Stando a quest'ultime, infatti, pare che il grande amore di Genny Savastano, Azzurra, interpretata da Ivana Lotito, potrebbe perdere la vita in un agguato. Assisteremo al ritorno di Ciro Di Marzio che era uscito di scena alla fine della terza stagione dove tutti lo hanno creduto morto, per poi tornare nel film a lui dedicato dal titolo de L'Immortale. D'Amore, quindi, tornerà sia dietro la macchina da presa che accanto a Salvatore Esposito (Genny Savastano) che nel frattempo ha deciso di abbandonare la carriera da imprenditore per ritornare a essere un latitante.

Proprio questo gli potrebbe causare non pochi problemi dato che è stata rotta la pace con i Levante causando una violenta guerra a Napoli. La riconquista della città vedrà nuove alleanze e tradimenti e, stando a ulteriori indiscrezioni, anche lo stesso Genny Savastano potrebbe andare incontro al destino del suo amico Ciro: la perdita della moglie e del figlio. Savastano, dopotutto, si è costruito intorno a sé una terra troppo ricca di nemici e nulla toglie che Gomorra potrebbe chiudersi con una morte esemplare in cui è proprio il protagonista principale a perdere la vita. Non ci resta che attendere, quindi, la metà o più probabilmente la fine del 2021 per osservare tutti i dettagli della quinta e ultima stagione di Gomorra.

A tal proposito, vediamo in che luoghi dovrebbe essere girata la quinta stagione di Gomorra considerando che, oltre ai problemi del Covid-19, ci si è messo anche un consigliere della VI municipalità del Comune di Napoli che non vuole che alcune riprese di Gomorra vengano effettuate nella celebre città campana.