Gomorra 5, ecco chi muore nella settima puntata della stagione finale

Mancano esattamente quattro puntate alla conclusione di Gomorra, la serie evento ispirata dalla penna di Roberto Saviano. Altre due trasmissioni in coppia e potremo dire addio a chi, fra Ciro e Genny, perirà in questa guerra. Ma prima di arrivare al gran finale, potremmo dover scavare ancora molte tombe, soprattutto nella prossima puntata.

Da quando ha debuttato su Sky, ha fatto strage di spettatori Gomorra, che si appresta a chiudersi con la quinta e ultima stagione in dieci episodi. Sono moltissimi i nuovi volti che abbiamo visto debuttare nel corso delle nuove puntate, ma altrettanti quelli che sono caduti vittima della guerra finale e fratricida tra L’Immortale e il Savastano. E molti altri, anche determinanti, dovranno ancora cadere prima che i due mettano fine a tutto, in un modo o nell’altro.

Sui quattro episodi che ancora mancano al capolinea, i prossimi due – il settimo e l’ottavo – verranno trasmessi in coppia questo venerdì. Nel frattempo, l’emittente ha rilasciato qualche anticipazione: “Dopo l’ennesimo scacco subito da parte dei suoi nemici, Genny (Salvatore Esposito) si ritrova costretto a chiedere soldi agli imprenditori per potersi rimettere in piedi. Nel frattempo Ciro (Marco D’Amore) e Nunzia (Nunzia Schiano), la vedova di ‘O Galantommo, ricevono una visita inaspettata…”.

Nell’ottava puntata invece: “Continua senza esclusione di colpi, la guerra tra Ciro e Genny per il dominio di Secondigliano. Per vincere la concorrenza dell’Immortale, Don Savastano costringe i suoi capipiazza a vendere la cocaina a metà prezzo. La mossa sembra sortire l’effetto desiderato, ma non è finita qui. Anche Ciro ha qualcosa in serbo per Genny, ed è solo questione di tempo prima che l’Immortale scopra le sue carte…”.

Vien da chiedersi, però: chi morirà nel primo di questi episodi? Possiamo scommettere su un paio di nomi. Attenzione: seguono spoiler sulle puntate già trasmesse. Dallo scorso episodio sappiamo che è fallito l’agguato ordinato da Genny nei confronti di Ciro ed Enzo. Durante la fuga, i due hanno ferito il fratello di O Munaciello in Gomorra. Da un lato, le ferite potrebbero aggravarsi e ucciderlo nella prossima puntata. Ma dall’altro, che questo avvenga o meno, ‘O Munaciello potrebbe essere assetato di vendetta.

Attualmente infatti è in missione per conto di Genny per trovare e uccidere tutti gli alleati di Ciro. Nel frattempo, Genny non considerava più Donna Nunzia un pericolo dopo averne immobilizzato il potere di reazione dopo la morte del marito, O’ Galantomm’. Tuttavia, la nuova alleanza di Nunzia con Ciro potrebbe rimescolare le carte e visto che sulla vita de L’Immortale potrà decidere solo il finale, potrebbe essere ‘O Munaciello la visita inaspettata di Nunzia e Ciro. E a rimetterci, potrebbe essere la prima. Voi cosa pensate succederà? Ditecelo nei commenti!