Gomorra 5: chi ha ucciso QUEL personaggio sul finale? Il mistero dell'epilogo

Sono passati solo tre giorni dal drammatico finale di Gomorra e noi ci stiamo ancora asciugando le lacrime. Vorremmo sperare in una resurrezione, di chi quando muore è per tre giorni e poi risorge. Ma non sarà così: invece, potremmo finalmente aver scoperto l'identità dei sicari nel finale di serie, dal significato centrale.

Per Sky, per la televisione italiana e per quella internazionale più in generale, oltre a fare un record di ascolti senza precedenti Gomorra 5, quest'ultima stagione ha posto la parola fine a uno dei viaggi nel malaffare organizzato più avvincenti e rivoluzionari del piccolo schermo. Ispirata dal romanzo omonimo di Roberto Saviano nel 2006 e dall’adattamento cinematografico di Matteo Garrone di due anni successivo, la serie con protagonisti Salvatore Esposito e Marco D’Amore – già regista di una buona metà di episodi per quest’ultima stagione – ha insomma lasciato un solco nel modo di fare televisione sia in Italia che nel resto del mondo.



Uno dei tanti motivi per cui il finale di serie ha lasciato tutti sconvolti, consci che un esito del genere era pur prevedibile ma non così ingiustificato. Ora fate attenzione, perché seguono spoiler sul finale di stagione. Che Ciro e Gennaro dovessero morire insomma, era uno degli esiti più quotati di Gomorra 5. In un certo senso, come vi abbiamo spiegato in questo articolo, erano gli stessi spettatori a volerlo, anche i più affezionati, per dare un senso di giustizia di fronte a tanta criminalità. Eppure, l’assenza di un’identità e un volto da dare all’assassino ha reso la loro dipartita ancor più drammatica rispetto alla morte di Sangueblu in Gomorra, pregna di significato.



In realtà, significativa è anche la morte del Savastano e de l’Immortale. I due si trovano sulla spiaggia, con il secondo che sta quasi acconsentendo a lasciar andare il primo con la compagna Azzurra e il figlio Pietro. Ma i due non considerano una variabile: quella di tutti i personaggi satelliti di Gomorra 5. I due vengono infatti attaccati alle spalle da uno squadrone della morte e alla fine uccisi dagli ultimi uomini sopravvissuti. Dei quali però non vediamo il volto, a rappresentare che quella della criminalità resta sempre una strada senza via d’uscita dove perdono tutti. Dove anche il Re di Secondigliano e l’Immortale, alla fine, vengono uccisi come uomini qualunque, con una morte anonima e senza alcun onore.



Tuttavia, se non un volto, è comunque possibile dare un mandante a questi uomini. Che non toglie nulla al senso finale dell’operazione e anzi la rende ancor più drammatica. Si è parlato dell’influenza dei drammi di William Shakespeare sulla serie, con Gennaro recentemente accostato al Macbeth. Ma se parliamo di influenze alte, ha un po’ il sapore del cinema di Kurosawa, fratricida e post-mortem, la dinamica della vendetta contro Ciro e Genny. La teoria più in vista vede infatti Donna Nunzia dietro la strage. Dopo aver aspettato di vendicarsi di Genny per la morte del marito, ‘O Galantommo, la vedova viene tradita e uccisa da Ciro. Ma non prima di aver detto ai suoi uomini: “Voi sapete cosa dovete fare”. Che ci siano loro, dietro il massacro postumo di Nunzia? Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!