Gomorra 5, come finirà l'epopea di Genny Savastano e Ciro di Marzio? Le teorie

Dopo aver aspettato sette lunghissimi anni dalla prima messa in onda di Gomorra, la serie evento con Marco D'Amore e Salvatore Esposito, ora mancano solo due giorni al gran finale. Quasi vorremmo non finissero mai, visto i possibili esiti che attendono lo scontro definitivo fra i loro personaggi, Ciro Di Marzio e Genny Savastano.

Sembra dover passare un’eternità prima dell’ultima, attesissima coppia di episodi di Gomorra 5 che chiuderà definitivamente e per sempre la serie ispirata dalla penna di Roberto Saviano. Ma da quei tempi, molte cose sono cambiate. Ora, i due fratelli di sempre, non di sangue ma di spirito, sono su due fronti opposti, brutali nella loro sete di sangue e di vendetta nei confronti dell’altro. Di tutta quella brutalità abbiamo avuto l’esempio finale con la morte più significativa di Gomorra 5.

A darne prova è stato Genny, ma l’Immortale non è stato da meno negli ultimi episodi e ora più che mai vorrà veder scorrere il sangue, a fiotti. Per ora, ovviamente, non possono essere che vaghe le anticipazioni degli ultimi due episodi di serie. Alla quale, a detta di Marco D’Amore, non seguiranno sequel né (forse) spin-off: “Non c'è sequel che tenga, sono stati esplorati tutti gli ambiti. Quello che verrà dopo di noi sarà nelle mani degli spettatori e dei critici, credo però che la serie metta il punto". Sarà l’ultimo episodio, ovviamente, a rispondere alla madre di tutte le domande: “Come finirà lo scontro fra Ciro e Genny?”.

Sappiamo che, pur essendo ispirato a figure realmente esistite, il duello non potrà finire esattamente come avvenuto per le controparti reali di Ciro e Genny in Gomorra. Questo è quanto ci dicono le (poche) anticipazioni sull’ultima puntata: “Genny si ritroverà costretto a fare quanto richiesto da Ciro. Dovrà partire con l’ormai ex amico e fratello per un ultimo viaggio. I due saranno chiusi in un abitacolo. Da una parte Don Savastano e dall’altra L’Immortale, faccia a faccia per fronteggiare i loro demoni”.

Le varie strade possibili dipenderanno, in un certo senso, da che tipo di abitacolo si tratta. Alcuni sostengono infatti che il finale più “giusto” e moraleggiante per la serie sarebbe vedere entrambi i suoi protagonisti arrestati e tradotti in carcere – appunto, su una volante della polizia – per veicolare il messaggio che la vita criminale non vada idolatrata, quanto punita con la giustizia e non con la morte. Il viaggio però, ci dicono le anticipazioni, è voluto da Ciro, quindi questa prima possibilità non sembra percorribile.

Il loro potrebbe essere un viaggio verso un luogo specifico, un percorso nel ricordo dell’amicizia profonda fra di loro, che potrebbe portare a una pace impossibile e lanciarli così, senza più nessuno a fermarli, ai vertici della criminalità organizzata nazionale (e globale). Ma anche questa possibilità sembra molto lontana e colliderebbe con quanto detto da D’Amore, sul fatto di mettere un punto. Se allora fosse l’ultima opzione, quella che nessuno vorrebbe, una cosa è certa: i destini dei due sono legati, le colpe condivise. A meno che uno non decida di risparmiare l’altro e farsi da parte – forse Ciro, per permettere a Genny di stare con la famiglia – sarà la fine per entrambi. Voi quale finale vorreste? Ditecelo nei commenti!