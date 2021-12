Gomorra 5, le conseguenze di QUEL colpo di scena nell'episodio 8

Manca una settimana e un giorno solamente alla messa in onda degli ultimi due episodi che chiuderanno definitivamente la serie di Gomorra. Ma prima del gran finale non è ancora detta l'ultima nei due episodi in uscita già domani, che rimescolano completamente le carte a favore di uno dei due, fra Ciro e Genny.

Da quando sta andando in onda la sua quinta e ultima stagione, è stato record di ascolti per Gomorra, l’arcinota serie sulla malavita del napoletano, tratta dal romanzo omonimo di Roberto Saviano del 2006 e dall’adattamento cinematografico di Matteo Garrone del 2008 e con protagonisti Marco D’Amore e Salvatore Esposito. I due ricoprono rispettivamente i panni di Ciro Di Marzio e Genny Savastano, intorno alla cui guerra senza pietà si articola la fine di questa serie epocale.

I due erano stati compagni, amici, fratelli. Ma dopo la scoperta della finta morte di Ciro, fra loro è stata guerra. Tutte cose che già sappiamo insomma. Quello su cui però proprio non possiamo scommettere è l’esito finale di tutta questa brutalità. Già solo negli ultimi episodi in uscita è morto un personaggio storico di Gomorra. Ora, in quelle stesse due puntate che sbarcheranno su Sky nella serata di domani, le cose si fanno difficili per Genny. Stiamo parlando nello specifico dell’ottavo episodio, che i clienti con abbonamento extra al canale on demand hanno già potuto vedere.

Attenzione: seguono spoiler! Dopo la scoperta che è proprio Donna Nunzia, la nuova alleata di Ciro e vedova di ‘O Galantommo ucciso dal Boss di Secondigliano, la mandante dell’attentato fallito alla moglie di Genny, Azzurra, e al loro figlio, l’uomo incaricato dell’assassinio si costituisce. Questo però innesca una reazione a catena (forse) inaspettata, che rimette la magistratura sulle tracce di Genny a causa dei delitti che scatenarono la vendetta di Nunzia.

Ma non è tutto: a titolo preventivo, il magistrato dispone la perdita dell'affidamento, a Genny e Azzurra, del loro unico figlio. Cosa che a sua volta spingerà Genny a rapire il figlio del giudice, minacciandone la morte se non vedrà reintegrato l’affidamento per sé e la compagna. Domani conosceremo l’esito. Voi state seguendo tutte le puntate? Vi stanno piacendo? Ditecelo nei commenti.