Gomorra 5, il debutto di stagione è il migliore degli ultimi due anni: ecco i numeri

È giunta a conclusione Gomorra, la serie sulla malavita napoletana ispirata alla penna di Roberto Saviano e al successivo film di Matteo Garrone, una delle più apprezzate esperienze televisive degli ultimi anni, come in patria così all'estero. A dimostrarlo sono i numeri registrati dall'emittente per i primi due episodi.

Ha messo a segno numeri da capogiro, la serie con protagonisti Genny Savastano e Ciro Di Marzio, in fatto di spettatori collegati in diretta per il debutto della quinta e ultima stagione. Lo fa sapere Sky comunicando i primi risultati di share per questi primi due episodi, che rappresentano l'inizio della fine: ben 841 mila spettatori medi raggiunti, il miglior risultato degli ultimi due anni per una serie trasmessa su Sky.

La media dei primi due episodi è stata di 775mila spettatori medi - dato comprensivo di tutti i canali su cui sono stati trasmessi - con il secondo visto da 708mila persone. Ma oltre a guardarli, gli spettatori ne hanno parlato e discusso, come dimostra la Trending Topic di Twitter, dove gli episodi sono rimasti in classifica per diverse ore. Noi abbiamo già recensito qui i primi due episodi di Gomorra 5.

Quest'ultima stagione si preannuncia un finale indimenticabile, degna conclusione di una serie che ha costretto l’intero mondo dell’audiovisivo italiano a rivedere al rialzo le sue ambizioni e le sue possibilità e che negli anni, di stagione in stagione, ha conquistato la critica di tutto il mondo. Oggi il titolo è venduto in 190 territori in tutto il mondo. Fra i tanti, Il Giornale ne parla, a ragione, come di "un prodotto che ha cambiato la storia della serialità italiana”, e persino Variety si fa sentire dall'altra parte dell'oceano definendolo "il gran finale di una serie cruda, realistica, rivoluzionaria".

L'ultima stagione vede il ritorno di Marco D'Amore - oltreché alla regia - nei panni di Ciro, dato per morto dall'amico di sempre Genny (Salvatore Esposito) e scoperto redivivo nel film spin-off L'immortale. Questo finale, che si preannuncia drammatico, metterà un punto all'arco di questi due incredibili personaggi, sopravvissuti a infinite peripezie ma che potrebbero pagare lo scotto, al fine, delle loro malefatte. Se non avete già visto i primi due episodi o volete sapere quando arriveranno i prossimi, ecco quando e dove vedere la stagione finale di Gomorra. Voi li avete visti? Parliamone nei commenti!