Gomorra 5, dove è stata girata l'ultima stagione? Tutte le location

Gomorra è una serie italiana che, col passare del tempo e l'aumento del successo, è diventata sempre più internazionale. Lo dimostrano anche i cambi di location stagione dopo stagione, pertanto vediamo insieme dove sarà ambientata la quinta e ultima produzione.

Infatti, se le prime serie sono interamente ambientate in noti comuni del napoletano, in un continuo alternarsi tra le Vele di Scampia e gli interni delle case degli affiliati dalla terza stagione le riprese si sono spinte verso Napoli e oltre. Andando avanti con la narrazione, i confini regionali non bastano più e la storia assume contorni sempre più vasti. Si va a Milano, a Bologna, a Reggio Emilia e si arriva perfino a Londra e Barcellona.

Gomorra 5, invece, tornerà in una Napoli ormai devastata dallo scontro tra il clan dei Levante e Patrizia, mentre Gennaro (Salvatore Esposito) è rinchiuso in un bunker braccato dalla polizia e potendo fare affidamento unicamente su ‘O Maestrale, boss di Ponticelli. Alcune scene sono state girate nella Piazza Grande, altre nelle ormai celebri Vele di Scampia e altre ancore tra il Rione Ponticelli e nel centro storico di Napoli tra cui il quartiere Forcella.

La vena internazionale, però, non è stata abbandonata nemmeno in questa stagione visto anche il grande ritorno di Ciro di Marzio. In particolare, infatti, le prime riprese sono avvenute a Riga, in Lettonia, dove l'Immortale si è nascosto per tutto questo tempo.

Le riprese dell'ultima stagione di Gomorra sono terminate, manca dunque sempre meno alla resa dei conti finale. Per rinfrescarvi la memoria potete leggere la nostra recensione della quarta stagione.