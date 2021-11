Gomorra 5, il gran finale è vicino: quando, come e dove vederlo

Quello di Gomorra è stato un percorso epocale, a tratti venerato come sacro, che ha cambiato radicalmente la serialità crime e ha mostrato la via a produzioni future, come in Italia così all'estero. Ma la sua conclusione non è mai stata così vicina ed è meglio che gli spettatori si facciano trovare pronti per il gran finale.

Manca davvero pochissimo, esattamente due settimane, all'uscita della quinta e ultima stagione della serie Sky Original, prodotta da Cattleya in collaborazione con Beta Film. La serie - forse non serve neanche ricordarlo - vive del suo predecessore omonimo realizzato da Matteo Garrone per il grande schermo, ma si propone piuttosto come adattamento dall'approccio fortemente cinematografico, dalla narrazione più incalzante, rispetto al lavoro d'inchiesta condotto nel 2006 da Roberto Saviano. Lo stesso giornalista e scrittore torna al lavoro in pre-produzione sulla fase di stesura di soggetto per i nuovi episodi.

Dieci, per l'esattezza, che usciranno a partire dal 19 novembre sui canali di Sky e in contemporanea sul servizio di streaming della nota rete televisiva: NOW. Alla regia si bilanceranno Marco d'Amore - già interprete di Ciro - e Claudio Cupellini, occhio storico dagli inizi della serie. Per arrivare preparati, vi consigliamo di leggere - casomai non l'aveste fatto - la nostra recensione di Gomorra 4. In quest'ultima stagione avevamo lasciato Genny Savastano (Salvatore Esposito) privato del suo partner di sempre su schermo, Ciro, che era stato costretto a uccidere al termine della terza stagione. Lasciando la guida del Clan di Secondigliano alla sua luogotenente, Patrizia, aveva tentato di crearsi una nuova carriera da imprenditore rispettabile, senza successo.

Attenzione, spoiler: la nuova guerra con i Levante l'aveva quindi costretto a riprendere in mano gli affari di famiglia e a uccidere, una volta arrestata e per non farla parlare, la stessa Patrizia. Ora, latitante autorecluso in un bunker, scopre che Ciro è ancora vivo, come mostrato dal trailer di Gomorra 5. Le vicende della nuova stagione ripartiranno proprio da qui. In realtà sapevamo della "resurrezione" di Ciro già con il film spin-off di Gomorra: trovate qui la nostra recensione de L'immortale. Per quanto riguarda la stagione in arrivo, non possiamo che aspettare e provare, nel frattempo, a fare delle previsioni sul finale di serie di Gomorra. Siete d'accordo? Ditecelo nei commenti!