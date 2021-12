Gomorra 5, guardate il riassunto degli episodi 5-6: venerdì in onda le puntate 7-8

Procede spedita verso il gran finale la stagione 5 di Gomorra, che chiuderà la fortunata serie Sky tratta dal libro di Roberto Saviano. Venerdì 10 dicembre andranno in onda gli episodi 7 e 8, ed è quindi il momento di fare un riepilogo, riassumendo cosa è successo nelle due puntate precedenti, le numero 5 e 6.

Il video riassunto è visibile sulla nostra pagina YouTube, oltre che all'interno della notizia. Dopo aver saputo del ritorno di Ciro (Marco D'Amore), nel quinto episodio di Gomorra Gennaro (Salvatore Esposito) organizza la sua controffensiva, inscenando un tradimento da parte di uno dei suoi uomini, Fernando, e sperando che il finto cambio di bandiera risulti convincente agli occhi dell'amico-rivale di sempre. Azzurra (Ivana Lotito), intanto, preoccupata per la sua sorte e per il figlio Pietro, cerca il modo di scappare da Napoli, ma quando tutto pronto per la fuga i due scampano per miracolo alla vendetta di donna Nunzia, e tornano a rifugiarsi da Gennaro.

L'episodio 6 si apre così con la ritorsione di Genny nei confronti di donna Nunzia. Il Maestrale interpretato da Mimmo Borrelli profana così le tombe di 'O Galantommo e di suo figlio, mentre 'O Munaciello (vi abbiamo raccontato tutto su Carmine Paternoster, che lo interpreta) viene inviato a Forcella, disposto a pagare profumatamente per qualsiasi notizia su Ciro e Sangue Blu. Questi ultimi sono ormai braccati, ma riescono a fuggire e propongono un'alleanza contro il nemico comune proprio a donna Nunzia. Nel finale, Ciro ritorna nel luogo in cui la sua "leggenda" è cominciata.

Quali sono le vostre aspettative sui prossimi episodi di Gomorra? Fatecelo sapere come sempre nei vostri commenti.