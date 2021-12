Gomorra 5: che fine farà il Maestrale dopo il gran finale di serie?

Mancano meno di tre ore all'arrivo degli ultimi due episodi di Gomorra e noi non siamo mai stati così vicini a scoprire cosa succederà a Ciro Di Marzio e Genny Savastano, oltre a tutti gli altri superstiti. Dalle anticipazioni sappiamo che 'O Maestrale di Mimmo Borelli avrà un ruolo fondamentale nell'incontro dei due.

Stasera, Sky Atlantic. Un appuntamento che potrebbe mettere a segno il record definitivo di ascolti per Gomorra. Qui si giocano i sette anni della serie più vista sulla malavita del napoletano, ispirata dal romanzo omonimo di Roberto Saviano nel 2006 e dall’adattemento cinematografio di Matteo Garrone di due anni successivo. Un adattamento per piccolo schermo, quello con protagonisti Salvatore Esposito e Marco D’Amore – e che porta la firma del secondo su buona parte della regia degli episodi di quest’ultima stagione – che ha a sua volta ispirato il modo di fare serialità in Italia come all’estero. Insomma, un evento seriale senza precedenti.

Sono molti i protagonisti, alcuni davvero fondamentali, cui abbiamo dovuto dire addio in Gomorra 5. Ora rimane solo lo scontro fra Ciro e Genny e in molti vogliono sapere chi sopravvivrà al finale di Gomorra. Ma nel frattempo, ancora qualche alleato rimane sulla piazza, pronto a un cambio di bandiera, spostando gli equilibri e guadagnandosi così la salvezza. Forse. Ha detto Mimmo Borrelli del finale: “Sarà una vera apocalisse. Non posso dire di più”. È lui a interpretare uno dei personaggi più tenebrosi e potenti di tutta l’ultima stagione, Don Angelo, il Boss di Ponticelli noto come ‘O Maestrale. E ora ci si chiede che fine farà il suo personaggio.

Dalle anticipazioni, sappiamo che O’ Maestrale tradirà Genny. Il suo braccio destro si è reso conto del fatto che gli uomini dell’Immortale combattono per un ideale, non per soldi. Non c’è modo di batterli perché sono tutti pronti a morire per Ciro. Decide così di rivelargli informazioni cruciali, nella speranza di passare dalla sua parte e salvare Donna Luciana. Sua moglie ha infatti già tradito Genny e per questo il boss gli ha ordinato di ucciderla. Lui l’ha risparmiata e tenuta nascosta in segreto. ‘O Munaciello sa però tutto e attende il momento giusto per rivelarlo. È probabile che saranno queste informazioni cruciali a permettere a Ciro di avere Genny in pugno per l’ultimo episodio.

Non è chiaro però se ci sarà un dopo per ‘O Maestrale. In una recente intervista, Marco D’Amore ha spiegato che non ci sarà un seguito a Gomorra, ma nulla toglie che si stia progettando uno spin-off – anche se poco probabile. Inoltre, alle calcagna di Don Angelo c’è il Munaciello, che potrebbe reagire come una pallottola impazzita dopo il rapimento del suo capo. Stasera sapremo tutto. Voi cosa vi aspettate succederà? Ditecelo nei commenti!