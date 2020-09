Gomorra 5, Marco D'Amore sull'ultima stagione della serie: 'Ho un po' di paura'

Ospite alla 77° edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, l'amatissimo e straordinario interprete di Ciro Di Marzio in Gomorra, Marco D'Amore, ha avuto modo di parlare dell'ultima e attesa stagione della produzione originale Sky Atlantic, soffermandosi sulla Pandemia, sul suo lavoro di interprete e anche regista.

Ne ha discusso ai microfoni dell'Adnkronos, spiegando innanzitutto le misure precauzionali prese per tornare sul set: "Ci sarà un regolamento rigidissimo, giustamente. Per ora siamo sottoposti quotidianamente a controlli approfonditi, l'intera troupe è in regime di sicurezza, sono tutti bardati e fanno settimanalmente i test, sia tampone che sierologico. C'è un grande dispendio di energie, umane, sanitarie ed economiche, ma è qualcosa di assolutamente necessario affinché la macchina non si fermi e anzi possa ripartire con maggiore entusiasmo".



Il ritorno sul set dell'attore è previsto fra due giorni, esattamente l'8 settembre, perché proprio D'Amore dirigerà la bellezza di 5 episodi di Gomorra 5, dopo aver esordito come regista nella precedente stagione e poi al cinema con L'Immortale. D'Amore ha anche spiegato di avere un po' di paura di quest'ultima avventura:



"Sì, ho paura, come lo si può avere delle grandi avventure, come quando da bambino si parte per il mare senza aver dormito la notte precedente o esci per la prima volta con una ragazza e sei impacciato però sai di avere la potenzialità giusta per farcela. La paura è tanta anche perché sappiamo che le aspettative sono elevatissime. Però ci siamo preparati bene e non vediamo l'ora di cominciare".