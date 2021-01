Gomorra 5: Marco D'Amore svela la foto del primo episodio della quinta stagione

Non c’è ancora una data d’uscita ufficiale per la quinta e ultima stagione di Gomorra ma Marco D’Amore e Salvatore Esposito ci hanno regalato, tramite un post sui social, la prima immagine del primo episodio che conferma il ritorno di Ciro.

“La prima della quinta…” ha scritto D'Amore aggiungendo #nunsapitechevaspett scatenando le reazioni entusiaste dei fan. L’immagine vede Ciro l’Immortale faccia a faccia con Genny Savastano (Salvatore Esposito).

Dopo la quarta stagione, il film L'immortale incentrato su Ciro Di Marzio ci ha svelato che non è morto come pensavamo e dopo la convalescenza è stato mandato a Riga. Dalla quinta stagione dobbiamo aspettarci una violenta guerra per la riconquista della città di Napoli con la pace finita con i Levante.



Le riprese sono iniziate nell'estate 2020 tra Napoli e Riga e dovrebbero terminare a maggio 2021 se non ci saranno altri intoppi legati alla pandemia di COVID-19 che ha rallentato tantissime produzioni di film e serie tv in tutto il mondo. Scoprite dove saranno girate alcune scene di Gomorra nel nostro approfondimento.



Anche Salvatore Esposito aveva pubblicato una foto dal set di Gomorra di un luogo che sicuramente ricorderanno gli amanti della serie.

L’attesissima ultima stagione di Gomorra quindi potrebbe arrivare alla fine del 2021 o al più tardi nel 2022 su Sky Atlantic.