Gomorra 5: le novità in un video, aspettando la stagione finale!

Gennaro Savastano è pronto a tornare, nonostante l'incidente di Salvatore Esposito che ha fatto preoccupare i fan dell'attore. Ma cosa sappiamo di questa quinta stagione?

La prima notizia è forse quella più spiacevole per gli appassionati: Gomorra termina qui e gli autori avranno l'arduo compito di scrivere un finale all'altezza delle aspettative per una serie che non ha mai smesso di sorprendere.

Se nei primi episodi abbiamo conosciuto da vicino la vita dei protagonisti, tra grandi aspirazioni brutalmente frustrate e violente faide tra famiglie diverse, le stagioni più recenti ci hanno offerto uno sguardo più ampio e hanno trattato la scalata al potere di Gennaro, avvenuta perlopiù all'estero e nel nord Italia, lontano dai quartieri di Napoli.

Non sono mancate le novità, i nuovi personaggi e i grandi ritorni: sicuramente avranno un grande ruolo nel finale della serie, che dovrebbe comunque essere incentrato su Ciro e Genny. Per saperne di più vi rimandiamo al video, disponibile qui sopra o sul canale Youtube di Everyeye Plus.

Quali sono le vostre aspettative nei confronti della quinta stagione? Vi aspettate grandi cose dal finale? Diteci la vostra nei commenti!

Intanto i due attori protagonisti hanno dato ulteriore testimonianza della loro amicizia: date un'occhiata ai divertenti auguri di Salvatore Esposito a Marco D'Amore.