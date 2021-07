Gomorra 5, perché la quinta stagione sarà l'ultima?

Dopo il finale della quarta stagione e dopo lo spin-off al cinema con L'Immortale, siamo finalmente in attesa dell'arrivo della quinta stagione di Gomorra che, stando a quanto rivelato, dovrebbe arrivare a novembre e sarà anche l'ultima.

L'entusiasmo di Marco D Amore, nonostante i problemi legati alla pandemia di Covid-19, ci aveva già preannunciato qualcosa di speciale, e ora sappiamo con certezza che questa nuova infornata di episodi si proporrà di chiudere in bellezza quanto fatto in passato:

"Al momento sentiamo che questa sarà l'ultima stagione. Non si sa mai, ma al momento la consideriamo la stagione finale", aveva dichiarato il produttore Riccardo Tozzi ai microfoni di Deadline.

C'è sempre la possibilità che le cose cambino, ma sembra proprio che si stia pensando ad una conclusione per Genny, Ciro e gli altri malavitosi che popolano il crudele universo di Gomorra anche perché l'ultima stagione prenderà il nome, proprio, di Gomorra - La stagione finale. Perché, però, chiuderà proprio con la quinta stagione?

Nella scorsa stagione di Gomorra, lo scontro tra i Levante e Patrizia ha lasciato Napoli in macerie, portando Genny a rinunciare al suo sogno di normalità e a tornare in campo. Ora però è anche braccato dalla polizia e costretto a vivere in un bunker senza più Azzurra e Pietrino che sono alla ricerca di una vita migliore. Il suo unico alleato resta 'O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente e i nemici sono agguerriti, ma c'è anche un glorioso rientro: Ciro di Marzio è vivo e si trova in Lettonia. Insomma, la storia è destinata a prendere delle pieghe definitive con una resa dei conti che mieterà altre vittime.

Lo stesso Salvatore Esposito, l'interprete di Genny Savastano, ha dichiarato:

"Voglio ringraziare Sky e Cattleya, i registi tutti, gli artisti con cui ho condiviso il set ed i grandi lavoratori che nell’ombra hanno lavorato duramente per noi. Ora tocca a te Genna’. Tu hai fatto cose indicibili e mai avrei pensato di poter essere in grado di raccontare con verità tutte le cose orribili che hai fatto. Anche se siamo distanti anni luce in questi 8 anni mi hai fatto capire tante cose, che conserverò gelosamente dentro di me. Ora vi toccherà aspettare un po’ per Gomorra5 ma sappiate che, come sempre, ne varrà la pena".

Insomma, tutta la produzione è sempre stata concorde col fatto che la quinta stagione sarebbe stata l'ultima e adesso non ci resta che attendere la fine dell'anno per guardarla. Intanto le riprese dell'ultima stagione di Gomorra sono terminate, manca dunque sempre meno alla resa dei conti finale!