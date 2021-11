Gomorra 5, perché Sangueblu reagisce in quel modo di fronte a QUEL ritorno?

È andata in onda venerdì scorso la seconda coppia di puntate della quinta stagione di Gomorra. Ciro Di Marzio è tornato a Napoli e si prepara alla guerra con Genny Savastano, stringendo quante più alleanze possibili. E scatenando reazioni di sgomento anche nei peggiori nemici di vecchia data.

Ha registrato numeri da record la nuova stagione di Gomorra, quella che andrà a chiudere definitivamente l'arco dei nostri protagonisti: Ciro Di Marzio, interpretato da Marco D'Amore già alla regia di una buona metà degli episodi; Genny Savastano, cui presta il volto Salvatore Esposito. Fra i due è guerra aperta dopo i motivi che sappiamo dal debutto di Gomorra. Tornati entrambi a Napoli dopo la parentesi di Riga, dove si sono rincontrati, promettendosi sangue e vendetta vicendevolmente, si preparano entrambi ai pochissimi episodi fino al gran finale di Gomorra. Corrono ai ripari, stringono alleanze, alcune davvero inaspettate.

In particolare, la terza e quarta puntata andate in onda venerdì scorso hanno messo in scena il primo incontro, dopo anni e dopo quella maledetta notte sullo yatch di Sofia, fra Enzo Villa, detto Sangue Blu, e Ciro, ora noto come l'Immortale per essere sopravvissuto allo sparo di Genny che avrebbe dovuto ucciderlo, come mostrato nell'omonimo film spin-off del 2019. Nel corso della terza stagione della serie i due erano stati alleati insieme a Genny. Ma dopo che questi aveva dato ordine di assassinare la sorella di Sangue Blu, Carmela, lui aveva giurato loro terribile vendetta.

Da qui si arriva direttamente al finale della terza stagione, quando Sangue Blu, intenzionato a uccidere Genny per il tradimento, lo costringe invece ad assassinare Ciro - dopo che questi si è preso la colpa per proteggere l'amico. Che insomma Ciro avesse tutti i motivi per uccidere Enzo una volta tornato a Napoli, è cosa ovvia. Sarà forse per questo - o meglio, perché non sia avvenuto - che Enzo ha quella reazione allibita una volta saputo che Ciro è ancora vivo. Ad avvertirlo uno scagnozzo dell'Immortale, che lo convoca per un incontro. Ma in questo ambiente, se si deve essere uccisi non si ha il tempo di un'udienza.

Forse allora, il grande stupore di Enzo non è dettato dalla scoperta che Ciro è vivo, ma dal fatto che questi non lo voglia morto. La ragione, scopriremo (spoiler!) è la buona vecchia formula: "Il nemico del mio nemico è mio amico". Ciro vuole Enzo morto, ma ancor di più Genny. Il che li rende amici con un nemico in comune. E in tempo di stringere alleanze, con pochi uomini dalla sua, Ciro non ha tempo per pareggiare i conti né molto da offrire: se non vendetta - e forse redenzione - a chi perdette sua sorella. Cosa ne pensate? Avete visto le ultime puntate? Parliamone nei commenti!