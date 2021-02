Gomorra 5, le prime immagini e il video del backstage dell'ultima stagione!

Poco fa sono state pubblicate le prime immagini della quinta e ultima stagione di Gomorra - La serie, nonostante la fine delle riprese sia prevista a maggio. Siamo alla resa dei conti di una delle produzioni maggiormente amate e apprezzate della tv nostrana, targata Sky Original. Insieme alle foto è stato pubblicato anche il video del backstage.

Le immagini mostrano Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano e altri interpreti come Arturo Muselli nel ruolo di Enzo Sangue Blu e Ivana Lotito nel ruolo di Azzurra Avitabile, moglie di Genny.

Le riprese della quinta stagione di Gomorra - La serie sono iniziate a Riga, in Lettonia e ora stanno proseguendo proprio in queste settimane a Napoli.



L'ultimo ciclo di episodi di Gomorra vedrà il ritorno di Marco D'Amore nei panni di Ciro Di Marzio, inizialmente creduto morto ma in seguito scoperto ancora in vita sul finale del film L'Immortale, proprio in Lettonia.

Ecco la sinossi della quinta stagione di Gomorra - La serie:"Lo scontro tra i Levante e Patrizia ha lasciato Napoli in macerie, costringendo Genny a rinunciare al suo sogno di normalità e a tornare in campo. Ma adesso è braccato dalla polizia, costretto in un bunker e senza più Azzurra e Pietrino, abbandonati per garantire loro una vita migliore. Il suo unico alleato è 'O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente e i nemici sono agguerriti. Ma arriva una notizia: Ciro Di Marzio è vivo, in Lettonia. E per Genny nulla sarà più come prima".



