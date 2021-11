Gomorra 5, quante puntate avrà la stagione finale?

Il percorso di Gomorra è stato qualcosa di epocale per il piccolo schermo e che ha cambiato radicalmente la serialità crime, mostrando la via a produzioni future come in Italia così all'estero. Ma la sua conclusione è ormai alle porte ed è meglio che gli spettatori si facciano trovare preparati per il gran finale.

Manca davvero pochissimo al gran finale del titolo Sky Original, prodotto da Cattleya in collaborazione con Beta Film. L'emittente sta sparando le ultime cartucce di una serie durata più di sette anni, partorita dalla penna di Roberto Saviano - che è tornato al lavoro per la stesura del soggetto di questi ultimi episodi - e dal suo omonimo best-seller del 2006, cui seguì due anni dopo l'adattamento cinematografico di Matteo Garrone. Solo ieri sono andati in onda i primi due episodi, che hanno messo a segno un incredibile record di ascolti per Gomorra. I numeri sono impressionanti.

Alla regia di questi nuovi episodi si alternano Marco D'Amore - già interprete di Ciro - e Claudio Cupellini, collaboratore storico dagli inizi della serie. Nella stagione precedente avevamo lasciato Genny Savastano (Salvatore Esposito) privato del suo partner di sempre su schermo, Ciro, che era stato costretto a uccidere al termine della terza stagione. Lasciando la guida del Clan di Secondigliano alla sua luogotenente, Patrizia, aveva tentato di crearsi una nuova carriera da imprenditore rispettabile, senza successo.

La nuova guerra con i Levante l'aveva quindi costretto a riprendere in mano gli affari di famiglia e a uccidere, una volta arrestata e per non farla parlare, la stessa Patrizia. Ora, latitante autorecluso in un bunker, scopre che Ciro è ancora vivo, come mostrato già nel film spin-off L'immortale. La stagione finale riparte proprio da queste premesse. Ma quanti sono gli episodi totali che vedremo di qui al gran finale?

Dieci le puntate che comporranno la stagione finale e usciranno a coppie in cinque appuntamenti, tutti i venerdì sui canali Sky fino al 17 dicembre. Per allora, dovremo essere pronti a dire addio a tutto. E voi siete pronti? Avete visto e letto la nostra recensione dei primi due episodi di Gomorra? Ditecelo nei commenti!