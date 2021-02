Gomorra 5: a che punto è la produzione? Le ipotesi sulla data di arrivo su Sky

Dopo 6 anni dal debutto della serie acclamata in tutto il mondo, l'epopea criminale tratta dal libro inchiesta più famoso di Roberto Saviano terminerà la sua avventura con la quinta stagione.

L'attesa per gli ultimi episodi non sarà breve dato che le riprese sono iniziate appena qualche giorno fa, ma quando potremo vedere la nuova stagione su Sky?

Dopo una prima fase di riorganizzazione dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19, le riprese dell'ultimo atto della serie sono iniziate intorno al 20 settembre scorso e, svolgendosi tra Riga e Napoli, continueranno fino ad aprile 2021. La nuova stagione sarà diretta da Claudio Cupellini e da Marco D’Amore, già regista di parte della quarta e de L’Immortale.

Al netto di ciò, non si conosce ancora una data di uscita della quinta stagione di Gomorra: La Serie. Considerato che le riprese dovrebbero terminare nel mese di aprile, potremmo aspettarci l'arrivo dei nuovi episodi su Sky Atlantic e NOW TV verso la fine del 2021 e concludere la messa in onda a gennaio 2022. Tutto, però, dipende anche dall'evoluzione del Covid-19 e se ci saranno altre restrizioni nei prossimi mesi.

Ricordiamo che la quarta stagione è terminata con Gennny che ha ucciso Patrizia e si è dato alla macchia: e proprio dalla latitanza del giovane Savastano che riprenderà la quinta stagione. Al centro della storia degli episodi ci sarà la guerra con i cugini Levante: non mancheranno alleanze e tradimenti vari e, nei nuovi episodi, avrà nuovamente un ruolo di primaria importanza Enzo Sangue Blu.

A tal proposito, vediamo in che luoghi dovrebbe essere girata la quinta stagione di Gomorra considerando che, oltre ai problemi del Covid-19, ci si è messo anche un consigliere della VI municipalità del Comune di Napoli che non vuole che alcune riprese di Gomorra vengano effettuate nella celebre città campana.