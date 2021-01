Gomorra 5: quando uscirà l'ultima stagione della serie italiana? Le ultime novità

Gomorra è una delle serie televisive italiane più amate di sempre anche grazie al successo del best seller letterario di Roberto Saviano. La quarta stagione è stato un successone, ma quando arriva la quinta stagione?

Purtroppo, come accaduto a molte serie televisive e pellicole cinematografiche, anche Gomorra 5 ha subito dei ritardi a causa della pandemia di Covid-19 e alle conseguenti restrizioni. Le riprese degli episodi sono dovute slittare e sono iniziate solo nel mese di settembre scorso.

La fine dei lavori dovrebbe avvenire ad aprile di quest'anno (salvo ulteriori restrizioni) e per questa ragione, prima di vedere su Sky i nuovi episodi dovremo attendere almeno la fine del 2021. Al momento, quindi, non c'è alcuna data ufficiale e bisognerà capire in che modo si evolverà la pandermia di Covid-19.

Gomorra 5 è ambientata e, ovviamente, girata tra Napoli e Riga (in Lettonia), città dove Ciro Di Marzio (interpretato sempre da Marco D’Amore, che affianca anche alla regia Claudio Cupellini) è stato portato in salvo dopo che si credeva che fosse morto. La quarta stagione è terminata con Gennny che ha ucciso Patrizia e si è dato alla macchia: e proprio dalla latitanza del giovane Savastano che riprenderà la quinta stagione. Al centro della storia degli episodi ci sarà la guerra con i cugini Levante: non mancheranno alleanze e tradimenti vari e, nei nuovi episodi, avrà nuovamente un ruolo di primaria importanza Enzo Sangue Blu.

A tal proposito, vediamo in che luoghi dovrebbe essere girata la quinta stagione di Gomorra considerando che, oltre ai problemi del Covid-19, ci si è messo anche un consigliere della VI municipalità del Comune di Napoli che non vuole che alcune riprese di Gomorra vengano effettuate nella celebre città campana.