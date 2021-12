Gomorra 5, ecco il riassunto degli episodi 7 e 8 in attesa del gran finale!

Procede spedita verso la conclusione Gomorra - La Serie, con il finale dell'ultima stagione in arrivo quest'oggi, su Everyeye Plus trovate i riassunti degli episodi 7 e 8, che precedono le due puntate conclusive. Prima di godervi il finale di Gomorra 5 avrete quindi la possibilità di un riepilogo di quanto successo settimana scorsa.

Trovate il video sia all'interno di questa news sia sulla nostra pagina YouTube. Non proseguite nella lettura della notizia se non volete leggere spoiler di Gomorra. Secondo voi chi potrebbe morire nel finale di Gomorra 5?



Negli episodi 7 e 8 di Gomorra - La Serie la guerra tra Genny Savastano (Salvatore Esposito) e Ciro Di Marzio (Marco D'Amore) entra ormai sempre più nel vivo e le perdite iniziano ad essere difficili da superare così come i colpi di scena e le sorprese.

Nell'episodio 7 Ciro Di Marzio è in vantaggio sul rivale e Genny, ormai alle strette, tenta di ricorrere a delle mosse impulsive. L'alleanza tra l'Immortale e Nunzia sembra salva, mentre Sangue Blu è sempre più il discepolo di Ciro; quest'ultimo, insieme a Nunzia, riceve una visita inaspettata.



Nell'episodio 8 la guerra per il dominio di Secondigliano prosegue e per battere la concorrenza Genny ordina ai suoi sgherri di vendere la cocaina a metà prezzo. Ciro si trova costretto a difendersi ma Genny si ritrova sotto attacco dal magistrato. Il capolinea si sta avvicinando.



Su Everyeye trovate la recensione degli episodi 7 e 8 di Gomorra - La Serie.