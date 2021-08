Gomorra 5, il ritorno di Ciro Di Marzio nel nuovo trailer della serie Sky Original

Manca davvero poco per il gran finale di Gomorra - La Serie, che si svela nuovamente in un nuovo trailer che mostra nuove incredibili sequenze dello show Sky Original, con il ritorno di Ciro Di Marzio, interpretato da Marco D'Amore, che ha diretto i primi cinque episodi e il nono di questo nuovo ciclo di avventure in arrivo a novembre su Sky.

L'Immortale è tornato e per Genny Savastano (Salvatore Esposito) niente sarà più come prima. Le nuove immagini mostrano il ritorno sul set della serie dei due grandi protagonisti: Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano, costretto alla latitanza alla fine della quarta stagione, e Marco D'Amore, nuovamente nei panni di Ciro Di Marzio, colui che era creduto morto alla fine della terza stagione e che invece si è rivelato 'immortale' come il titolo del film che ha svelato il mistero: Ciro è ancora vivo.



Il film L'Immortale ha costituito un ponte narrativo tra la quarta e la quinta stagione, che vedrà gli episodi 6, 7, 8 e 10 diretti dal regista Claudio Cupellini. Pochi giorni fa vi abbiamo aggiornato sulla produzione di Gomorra - La Serie.

La sinossi di Gomorra 5 - La Serie racconta le conseguenze dello scontro tra i Levante e Patrizia, che ha lasciato Napoli in macerie e costringendo Genny a tornare al bunker. Ora è braccato dalla polizia e orfano di Azzurra e Pietrino, abbandonati al fine di consentirgli di vivere una vita migliore. Il suo unico alleato in questo momento è 'O Maestrale, misterioso boss di Ponticelli. La guerra ormai è imminente ma un colpo di scena è dietro l'angolo: Ciro Di Marzio è ancora vivo e vive in Lettonia. Per Genny le cose cambieranno molto presto. Gomorra è scritta da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che firmano il soggetto con Roberto Saviano. Il team di scrittura è completato da Gianluca Leoncini e Valerio Cilio.

Le riprese si sono svolte tra Napoli e Riga e la serie Sky Original è prodotta da Cattleya in collaborazione con Beta Film, da un'idea di Roberto Saviano e tratta dal suo omonimo romanzo, sarà disponibile da novembre su Sky e NOWTV.

Distribuita in oltre 190 Paesi all'estero, la serie ha riscosso un incredibile successo internazionale.

Se volete rispolverare gli avvenimenti precedenti, leggete la nostra recensione di Gomorra 4 - La Serie.