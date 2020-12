Gomorra 5: Salvatore Esposito augura buone feste con un esilarante video dal set

Dopo aver sfoggiato un nuovo look per Fargo, Salvatore Esposito è tornato in Italia e si è messo a lavoro sull'ultima stagione di Gomorra insieme a tutti i suoi colleghi. L'attore ha deciso di prendersi una pausa per augurare buon Natale a tutti gli spettatori in attesa delle nuove puntate.

Fa una certa impressione vedere Gennaro Savastano con in testa un cappellino natalizio, ma anche lo spietato boss napoletano ha intenzione di celebrare le feste come si deve. Nel simpatico video postato da Esposito lo vediamo all'interno del camerino, insieme ai colleghi della troupe che si occupano del make up.

"Allora ragazzi, dal camper del trucco e capelli di Gomorra 5, noi vi auguriamo buone feste, buon anno e che il 2021 sia un anno migliore, perché questo 2020...".

Proprio quando nomina il 2020 il telefono cade rovinando l'inquadratura. Una coincidenza accolta da tutti come l'ennesima beffa di un anno terribile. Speriamo ovviamente che tutto si risolva per davvero e che anche il mondo televisivo e cinematografico torni più in forma che mai: nel frattempo tutti continuano ad indossare la mascherina d'ordinanza, anche per scongiurare l'arrivo di un arrabbiatissimo Tom Cruise.

