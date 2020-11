Gomorra 5, Salvatore Esposito celebra l'inizio delle riprese con un esilarante video

Come ormai sappiamo piuttosto bene, la quinta stagione di Gomorra sarà anche l'ultima e, grazie ad un video pubblicato da Salvatore Esposito abbiamo scoperto che le riprese di questo capitolo conclusivo sono da poco partite.

La maggior parte dei lavori si svolgeranno come sempre tra Napoli e provincia ma, sembra probabile che i protagonisti della serie si sposteranno anche all'estero come successo nelle stagioni precedenti. L'interprete di Genny Savastano ha diffuso sui social una breve clip in cui annuncia il primo giorno di lavori e, in compagnia di Marco D'Amore sottolinea nuovamente che ci saranno grandi sorprese per i fan della serie liberamente ispirata al libro di Roberto Saviano.

"Ciao ragazzi, vi porto sul primo giorno di set a Napoli di Gomorra 5, the last...Vi mandiamo un bacio grandissimo e ricordate, questa stagione sarà...non vi diciamo niente!".

Nelle battute finali del video invece l'interprete di Ciro l'immortale ricorda all'amico e collega di sbrigarsi e soprattutto di indossare la mascherina affinchè vengano rispettate le stringenti norme anti-contagio che sono previste per le produzioni televisive e cinematografiche.

Intanto una delle star della prima stagione di Gomorra ha avuto un grande successo con un'altra serie tv. Stiamo parlando di Matilde Gioli che ha conquistato il pubblico nei panni della dottoressa Giiulia in Doc.