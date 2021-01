Gomorra 5, Salvatore Esposito pubblica una foto dal set: il luogo vi sarà familiare

Dopo aver scoperto dove saranno girate le prossime puntate di Gomorra 5, vi segnaliamo questo post condiviso su Facebook da Salvatore Esposito, in cui rivela di essere già al lavoro sugli episodi della quinta stagione.

Trovate il suo post in calce alla notizia, il celebre attore ha quindi deciso di condividere una foto che dovrebbe essere stata scattata nelle vele di Scampia, insieme ad un commento in cui avvisa i fan di essere tornato a lavoro sui prossimi episodi inediti della quinta stagione. Come si poteva immaginare, il suo messaggio è stato accolto con entusiasmo dagli appassionati di Gomorra, che nei commenti hanno iniziato ad ipotizzare il luogo esatto della foto.

In particolare secondo molti potrebbe trattarsi del posto in cui Genny cercò di uccidere la sua prima vittima, il protagonista era stato spronato da Ciro ma, alla fine decide di non farlo. Ritroveremo quindi la stessa ambientazione anche nella quinta stagione? Non resta che aspettare per scoprire qualche dettaglio in più sulla trama dello show e per scoprire quando andranno in onda le restanti puntate.

Ricordiamo che le vicende del clan Savastano si concluderanno con la prossima parte, nel frattempo vi segnaliamo un importante premio vinto dal protagonista di Gomorra: si tratta del Capri - International Worldwide Award.