Gomorra 5, Salvatore Esposito scherza sul finale e dice addio sui social

Niente più ci separa ormai dal gran finale di Gomorra. Dopo più di sette anni dalla prima messa in onda, la corsa agli ultimi due episodi è inarrestabile. E dopo tutto il sangue versato, stavolta sul manto stradale potremmo essere costretti a vedere il cadavere di Ciro Di Marzio o di Genny Savastano. O forse di entrambi.

È giunta alla sua quinta e ultima stagione, al finale che non avremmo mai voluto vedere (così presto), la serie evento sulla malavita del napoletano, tratta dal romanzo inchiesta omonimo di Roberto Saviano pubblicato nel 2006 e dall’adattamento cinematografico realizzato due anni dopo da Matteo Garrone. Ma la serie con protagonisti Marco D’Amore e Salvatore Esposito è riuscita a portarsi a casa tutt’altro target di spettatori, offrendo queste vicende al gusto del grande pubblico anche grazie a una narrazione più avvincente e drammatica ma mai sfociata nell’esagerazione. O quasi.

Lo stesso Saviano, giornalista e scrittore, è tornato al lavoro di pre-produzione, collaborando alla stesura di soggetto per i nuovi episodi. Al centro dell’ultima stagione, che sta facendo numeri da record per Gomorra e per l’emittente di Sky più in generale, c’è ovviamente la guerra fratricida fra Genny e Ciro, dopo che il primo ha scoperto della sopravvivenza dell’amico fraterno dopo il finale della terza stagione. Ciro rimane assente per tutta la quarta, ma ripercorre la sua degenza nel film spin off L’Immortale: titolo del film e del boss ormai corrispondono.

Eppure, potrebbe essere proprio lui a lasciarci la vita nel gran finale di serie, soprattutto dopo la morte del suo più importante alleato in Gomorra. Oppure, all’inverso, potrebbe essere il Savastano a incontrare la temibile vendetta dell’Immortale. Lo sapremo solo con gli ultimi due episodi, in uscita in prima serata venerì prossimo: segnatevi la messa in onda. Nell’attesa, l’interprete di Genny (Salvatore Esposito) si è speso in un lungo, ironico post d’addio nel quale, pur nella generale presa in giro, si avverte tutta l’amicizia scherzosa che si è andato creando con il suo collaboratore dietro e davanti la macchina da presa, Marco D’Amore.

Commentando tutta una serie di foto prese dal set, Esposito ha scherzato sulle capacità matematiche di D’Amore, ripercorrendo metaforicamente tutto il viaggio fatto insieme finora. Didascalie come: “Foto 2: Qui cerco di registrare un video per mostrare a tutti che dopo 5 anni ha imparato a contare fino a due. Foto 3: Dopo innumerevoli tentativi non ha ancora capito che dopo il 2 esiste il 3 e non il 4. Foto 7: Venerdì scoprirete che è arrivato a contare fino a 10. Dopo 8 anni e 5 stagioni. Posso chiuderla qui. Ormai sapete tutto. Addio”. Trovate il post qui sotto, in calce all’articolo. Noi ci andiamo ad asciugare le lacrime. E voi, siete pronti per il gran finale? Ditecelo nei commenti!