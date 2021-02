Gomorra 5: tutto quello che sappiamo sulla trama dell'ultima stagione

C'è grande attesa intorno a Gomorra 5. La serie prodotta da Sky è pronta a tornare con la sua ultima stagione, che dovrà rispondere a molte domande dei fan circa quanto successo al personaggio di Gennaro Savastano (Salvatore Esposito), dopo la conclusione del quarto ciclo di episodi. Si prospetta di sicuro una stagione piena di colpi di scena.

Abbiamo già visto insieme quando potrebbe uscire Gomorra 5, ma oggi vogliamo parlarvi soprattutto della trama, per capire cosa potrebbe succedere nel quinto arco narrativo dello show. Prima di iniziare, avvisiamo che faremo spoiler sia sulla quarta stagione di Gomorra che sul film L'Immortale, pertanto se non avete ancora visto né la stagione 4 della serie, né il film pubblicato dopo Gomorra 4, vi invitiamo a non procedere nella lettura e a tornare qui una volta in pari con la storia.

Da dove partirà la storia di Gomorra 5

Il finale della quarta stagione della serie ideata da Roberto Saviano e ispirata al suo omonimo romanzo è stato pieno di colpi di scena: tra tutti, il più clamoroso ha di certo riguardato la morte di Patrizia (Cristiana Dell'Anna), uccisa da un Gennaro che si rende conto di non potersi più fidare di nessuno, nemmeno di sé stesso.

Sempre Gennaro, nelle battute conclusive dell'Episodio 12 della quarta stagione, che ne ha concluso l'arco narrativo, si vede costretto a raggiungere un nascondiglio sottoterra, che da quel momento in poi sarà la sua dimora, iniziando la latitanza. Da qui partirà la sua storia dell'ultima stagione

L'Immortale

Ma non sarà solo Gennaro il personaggio principale e fondamentale di Gomorra 5. Infatti, nel film L'Immortale veniamo a sapere che Ciro di Marzio (Marco D'Amore) è sopravvissuto, e si è rimesso in piedi con un'attività a Riga. Il finale incredibile del lungometraggio ha visto l'incontro tra Ciro e Gennaro, e siamo sicuri che da questo momento in poi le cose non saranno uguali a prima, ma molto più rischiose, per entrambi.

Una guerra infatti aspetterà Gennaro, che dovrà sicuramente chiudere i conti con i restanti Levante, e per Ciro, che dovrà scegliere se tornare dove tutto è iniziato, per riprendere tutto dov'era stato lasciato. Non vediamo l'ora di scoprire come finiranno le loro storie.

Mentre vi lasciamo a un utile approfondimento su tutti gli attori e i personaggi confermati per Gomorra 5, ora vogliamo sapere la vostra: come credete si concluderà la serie Gomorra? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!