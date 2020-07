Gomorra 5: tutto ciò che sappiamo su uscita, trama e cast dell'ultima stagione

Dopo mesi di incertezze Gomorra sembra essere in procinto di riperdere i lavori, ma i ritardi accumulati si faranno di certo sentire: riuscirà a rispettare le scadenze? Cosa ci aspetta nella stagione 5 della serie Sky? Scopriamolo insieme con un focus su tutto quello che sappiamo di Gomorra 5.

Inizialmente il debutto della quinta ed ultima stagione di Gomorra era previsto per il 2021, anche se mese e data della distribuzione erano ancora secretati. Con il lockdown e lo stop alle riprese i tempi si sono inevitabilmente dilatati e, nonostante si parlasse di tornare sul set già in estate, alla serata conclusiva dell'Ischia Film Festival Marco D'amore ha dato una brutta notizia ai fan.

"Ci auguriamo di riprendere le riprese per la quinta stagione in autunno, nel pieno rispetto delle regole anti-Covid e con l'auspicio che non ci sia quel ritorno di fiamma del Coronavirus paventato da alcuni". Le dichiarazioni, è il caso di dirlo, arrivano come una colpo di pistola in pieno petto, e fanno presagire che, salvo ulteriori imprevisti, difficilmente vedremo la nuova stagione prima dell'estate 2021.

Ma dove eravamo rimasti con la quarta stagione? Attenzione, di seguito potreste trovare alcuni spoiler sul finale di stagione!

Nell'ultimo episodio abbiamo visto Gennaro Savastano (Salvatore Esposito) riprendere il controllo delle piazze di Scampia e Secondigliano sottraendole a Patrizia (Cristiana dell'Anna), che viene uccisa. Il colpo di scena ha lasciato sorpresi non pochi fan, ma è stata la stessa attrice a rassicurarli rivelando di essere stata lei "il mandante" dell'assassinio, in quanto il recente matrimonio (vero) e altre esigenze personali l'hanno indotta a cambiare rotta anche da un punto di vista professionale.

Intanto si fa sempre più strada l'enigmatica figura del Maestrale, nuovo alleato di Genny che però non ha ancora mostrato il suo volto. In molti iniziano a pensare che possa trattarsi proprio di Ciro di Marzio, che come sappiamo ritornerà in Gomorra 5: l'apporto di D'Amore non sarà però limitato alla sola recitazione. Il protagonista è infatti molto attivo anche nella sceneggiatura, cui è subentrato dopo il successo de L'immortale che ha scritto e diretto, e persino nella regia, che curerà per i primi cinque episodi.

Adesso che tutti i pezzi sono in posizione non resta che attendere col fiato sospeso i prossimi capitoli. Ad oggi le uniche certezze sono Esposito e D'Amore, anche se molti sono i personaggi ancora in vita e che, molto probabilmente, torneranno.

Azzurra Avitabile Savastano ( Ivana Lotito ), moglie di Gennearo rimasta a Posillipo col figlio Pietro;

), moglie di Gennearo rimasta a Posillipo col figlio Pietro; Enzo Sangue Blu ( Arturo Muselli ), reduce dalla rappresaglia di Elia Capaccio ( Andrea Di Maria ) ultimo membro della sua famiglia;

), reduce dalla rappresaglia di Elia Capaccio ( ) ultimo membro della sua famiglia; Ronni, ’o Bellebbuono, ’o Cantonese, MMA, i fedelissimi di Enzo;

Fernando e Michele Casilli, rispettivamente il braccio destro e il politico al soldo di Genny;

Walter Ruggieri (Gennaro Maresca), il magistrato;

In attesa di nuovi aggiornamenti riscopriamo i personaggi di Gomorra e come sono cambiati negli anni, mentre D'Amore ci assicura che Gomorra 5 sarà la stagione migliore