Gomorra 5, spiegazione dell'incredibile finale di serie

Si è chiusa ieri, in modo drammatico e del tutto inaspettato, l'ultima stagione di Gomorra, la serie in onda da sette anni tratta dal romanzo omonimo di Roberto Saviano e con protagonisti Ciro Di Marzio e Genny Savastano. Il loro ultimo viaggio ha lasciato tutti spiazzati: prima dolce, poi amarissimo, ma dal profondo significato.

Visto che nei primi due episodi di debutto aveva registrato ascolti record Gomorra 5, non ci aspettavamo nulla di meno sugli ultimi due che avrebbero non solo chiuso la stagione, ma anche l’intera serie. Un finale dopo il quale i due interpreti principali, Marco D’Amore e Salvatore Esposito, hanno detto addio per sempre a Gomorra con due lettere dall’alto tasso emotivo: potrebbe essere difficile trattenere le lacrime, anche dopo tutte quelle versate ieri sera. Per chi ha visto il finale ovviamente: gli altri facciano attenzione, perché segue la madre di tutti gli spoiler.

Avevamo fatto mille previsioni su come sarebbe potuto finire il viaggio di Ciro e Genny in Gomorra. Quel viaggio finale verso la morte, la salvezza o la redenzione. Tre le possibilità: si sarebbero riappacificati, uno avrebbe ucciso l’altro o sarebbero morti entrambi. In un certo senso è valsa sia la prima che l’ultima, ma in modo completamente diverso rispetto a quanto potevamo aspettarci. I due arrivano infatti in riva al mare, sulla spiaggia, ripensando a tutte le cose passate insieme. Forse possiamo tirare un sospiro di sollievo, forse la pace è fatta. E invece un ombra nella notte gli compare alle spalle e li uccide, entrambi, a sangue freddo. Così si chiude Gomorra.

Potrebbe essere una rappresaglia dopo quanto accaduto a O Maestrale in Gomorra, oppure una vendetta per i mille altri crimini e omicidi commessi dai due nel corso di cinque stagioni. Il punto è proprio questo: a differenza della morte di Sangueblu in Gomorra, il cui significato era chiaro quanto drammatico, qui il punto sta proprio nel fatto che la loro morte è senza significato, senza senso. Chi ha sparato a Ciro e Genny? Gli sceneggiatori volevano che la risposta fosse la più semplice di tutte: non ha importanza.

Non ha importanza perché la quinta e ultima stagione mette la parola fine ai suoi due simboli più emblematici e forti di tutto l’arco di stagioni nell’unico modo possibile: rifiutando di dare un’identità, e quindi dare un riconoscimento, a chi uccide Genny e Ciro e si sostituisce al loro potere. Perché alla fine, quella della criminalità resta sempre una strada senza via d’uscita dove perdono tutti. Dove anche il Re di Secondigliano e l’Immortale, alla fine, vengono uccisi come uomini qualunque, con una morte anonima e senza alcun onore.

Ma soprattutto senza più nessuno – o quasi – che possa piangerli e donargli una sepoltura degna. Questo è il messaggio finale e definitivo di Gomorra: nessuno vince davvero, nemmeno Azzurra che per salvarsi, con Pietro, deve comunque rinunciare all'uomo con cui aveva condiviso tutto. Nel mondo di Gomorra, prima o poi, perdono tutti. E forse, in termini di messaggio etico che molti auspicavano, non c’era modo migliore per dirlo. Voi avete visto il finale? Credete diventerà una di quelle gigantesche delusioni alla Game of Thrones o vi è piaciuto? Ditecelo nei commenti!