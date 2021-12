Gomorra 5, spiegazione e significato di QUELLA morte nell'episodio 7

Non siamo mai stati cosi vicini alle battute finali di Gomorra, la serie evento tratta dal romanzo di Roberto Saviano e con protagonisti Marco D’Amore. Una sola settimana ci divide dal gran finale e molto è stato il sangue versato per arrivarci. Solo nelle puntate di ieri abbiamo detto addio a un personaggio storico della serie.

Da quando è iniziata la messa in onda su Sky, ha fatto strage di spettatori Gomorra, strappando alla rete numeri da record rispetto a quelli degli ultimi anni. Ma soprattutto ha sempre fatto strage di personaggi e continua a farla, implacabile, in vista degli ultimi due episodi, che sul manto stradale potrebbero lasciare, stavolta, i corpi senza vita di Ciro Di Marzio o di Genny Savastano. Oppure di entrambi. Oppure di nessuno dei due.

In pratica, la serie è stata sempre costruita per uccidere fino all’ultimo personaggio non più necessario: non c’è salvezza dopo crimini del genere, solo l’inferno. E ora, con due soli episodi prima del gran finale, sulla piazza di Secondigliano non sembra destinato a sopravvivere nessuno, prima del duello finale – ed epocale – fra Ciro e Genny. Persino gli storici alleati, presenti dalla serie da intere stagioni, stanno cadendo sotto i colpi dell’uno o dell’altro. Su tutti, un personaggio in particolare si è visto mettere in scena una morte davvero straziante. Attenzione: seguono spoiler!

Sapevamo dalla trasmissione ai Clienti Extra che sarebbe stato Enzo Sangueblu a morire in Gomorra e nello specifico del settimo episodio. Convito da Donna Luciana di stare per mettere a segno la cattura finale di Genny, l’alleato di Ciro viene tradito e colto di sorpresa dal Savastano. Picchiato a sprangate forse anche per scoprire l’ubicazione di Ciro e lasciato a spirare in una pozza del suo stesso sangue. In fin di vita, verrà portato al cospetto di Ciro, che constaterà come non ci sia più nulla da fare.

Genny ha voluto colpirlo dove fa più male, nell’ultimo affetto che gli è rimasto. Così Ciro, per risparmiare la sofferenza e l’umiliazione all’amico e in un certo senso per trasformarlo in un martire, facendo convergere su di sé la fedeltà degli alleati, da il colpo di grazia a Enzo Sangueblu, portandoci direttamente a dire addio a Arturo Muselli in Gomorra. È un momento di grande sofferenza, ma non solo dal lato di Ciro. Anche Genny infatti dovrà subire le conseguenze degli ultimi avvenimenti.

Condannando a morte Donna Luciana per averlo tradito, chiede al marito, il personaggio di O Maestrale in Gomorra, un ultimo, estremo atto di fedeltà ai Savastano: uccidere la moglie con le proprie mani. Così facendo, Genny rischia di perdere un valido alleato. Voi cosa vi aspettate succederà? Avete già visto gli episodi sette e otto della serie? Ditecelo nei commenti!