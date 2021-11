Gomorra 5, ecco la stagione finale! Da oggi su Sky i primi due episodi

L'attesa è terminata. Da oggi su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV, sono disponibili i primi due episodi della quinta e ultima stagione di Gomorra - La Serie, una produzione Sky Original. L'orario da segnare in agenda è le 21.15, quando verranno trasmessi sul canale satellitare e successivamente anche on demand.

Dopo otto anni e cinque stagioni si chiude una delle epopee seriali più celebrate della tv italiana, in grado di oltrepassare i confini nazionali e ottenere enormi riscontri anche all'estero, sia in termini di pubblico che di critica. Su Everyeye trovate le prime impressioni su Gomorra 5, la stagione finale.



Gomorra 5 sarà una resa dei conti finale che metterà di fronte i sopravvissuti alle lunghe faide che hanno contraddistinto le stagioni della serie partenopea.

Si vedrà soprattutto il grande ritorno di Ciro Di Marzio (Marco D'Amore), inizialmente creduto morto a causa del proiettile sparato da Genny Savastano (Salvatore Esposito) al termine della terza stagione. In realtà Ciro venne salvato da Don Aniello e portato a Riga, in Lettonia.



L'incontro tra Ciro e Genny decreterà le ultime avventure dello show, scoprendo il destino di Enzo Sangue Blu e quello di Azzurra dopo la separazione da Genny. Il cast è composto da Marco D'Amore, Salvatore Esposito, Ivana Lotito nel ruolo di Azzurra e Arturo Maselli nei panni di Enzo.



Per prepararvi al meglio alle ultime puntante ecco un riassunto della trama di Gomorra - La Serie.