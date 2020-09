Gomorra 5: le ultime novità in attesa di conoscere la data di uscita

Da poco è arrivata la conferma a una notizia nell'aria da tempo: la quinta stagione di Gomorra sarà l'ultima, e presto dovremo dire addio alle storie di Ciro di Marzio (Marco D'Amore) e Gennaro Savastano (Salvatore Esposito). Mentre ancora non sappiamo quando uscirà l'ultima stagione, abbiamo raccolto tutta una serie di nuove informazioni dal set.

Il primo ciak della quinta stagione di Gomorra è avvenuto durante il mese di settembre, dopo l'annuncio da parte di Sky Atlantic avvenuto il 22 settembre 2020 che le riprese fossero iniziate qualche giorno prima. Queste date sono in linea con quanto era stato riportato da alcune fonti negli scorsi mesi, che avevano evidenziato come le riprese sarebbero partite a ottobre del 2020 per finire nel mese di maggio del 2021.

Durante la 77esima edizione della mostra del cinema di Venezia, proprio Marco D'Amore aveva raccontato tutta la sua felicità per aver ricominciato a girare la serie dopo lo stop forzato, parlando anche di com'è stato tornare sul set con tutte le norme sanitarie atte a regolamentare l'attività per evitare i contagi, definendola una: "regolamentazione giustamente rigidissima".

Riguardo alle location dove avverranno le riprese, l'attore ha dichiarato che, sebbene il fulcro rimarrà la periferia napoletana, non potrebbero mancare le sorprese, come la tanto vociferata puntata all'estero, ormai più che probabile.

Per quanto riguarda la data d'uscita, D'Amore è rimasto vago, prevedendo come ipotetica finestra di lancio la fine del 2021. L'attore è quindi sulla stessa lunghezza d'onda del collega Salvatore Esposito che si era detto incerto sulla data di uscita della quinta stagione di Gomorra.

Al cast, oltre ai ritorni di D'Amore ed Esposito, si aggiungeranno anche quelli di Ivana Lotito (Azzurra Avitabile, moglie di Gennaro Savastano), Arturo Muselli (Enzo "Sangue Blu" Villa), al momento gli unici attori confermati, anche se alcuni come Gennaro Maresca (Walter Ruggieri) e Andrea Di Maria (nella serie Elia Capaccio ‘o Diplomato), probabilmente saranno ancora tra gli interpreti principali.

