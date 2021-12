Gomorra 5, il nostro video riassunto degli episodi 9 e 10: la spiegazione del finale

Dopo la spiegazione del finale di Gomorra, andiamo ad analizzare nel dettaglio quello che succede negli ultimi episodi della quinta stagione, che chiude la serie tratta da Roberto Saviano. Ne parliamo in questo video, visibile sul nostro canale Youtube e all'interno della notizia. Inutile dire che seguiranno spoiler.

Nell'ultima coppia di episodi di Gomorra 5, il nono e il decimo, si chiude finalmente il cerchio per i protagonisti della serie, come dimostra anche la lettera d'addio di Ciro e Genny sui social.

Ciro (Marco D'Amore) festeggia coni suoi uomini la vittoria nella guerra con Genny (Salvatore Esposito), che prepara la fuga in barca per sé e la sua famiglia, dopo aver ottenuto dei documenti falsi. 'O Munaciell però capisce le intenzioni del boss, e dopo aver dimostrato a 'O Maestrale di essere a conoscenza del suo segreto, lo convince a tradire i Savastano. 'O Maestrale va così a trattare con Ciro, ma una volta che a quest'ultimo non serve più viene ucciso, e la stessa sorte tocca poco dopo a sua moglie Luciana. Anche Azzurra, disperata per l'assenza del piccolo Pietro, sembra essersi convinta a tradire Gennaro, e donna Nunzia sembra pronta alla sua vendetta.

Nell'episodio conclusivo di Gomorra, così, Gennaro finisce in trappola, e annuncia alla sua gente di essere stato sconfitto. Dopo quest'onta, Ciro porta l'amico/rivale da suo figlio, e nel corso dell'operazione 'O Munaciell viene tolto di scena. A questo punto Ciro e Genny tornano verso la spiaggia, e anche donna Nunzia si mette in viaggio con Azzurra, ma viene freddata in un agguato ordito da Ciro.

Inizia così la vera resa dei conti tra i due protagonisti di Gomorra: Ciro sembra intenzionato a uccidere Pietrino, poi lo lascia andare insieme ad Azzurra e resta con Genny ad affrontare in una sparatoria gli uomini di Nuncia. Il loro destino, così, è compiuto, con l'inevitabile caduta di entrambi.