Gomorra 6, perché un'altra stagione è fuori discussione?

A pochi giorni dal gran finale di serie per Gomorra, in molti si chiedono se potranno mai rivedere i suoi protagonisti su piccolo o grande schermo. Perché proprio cinque stagioni, solamente? Le parole degli sceneggiatori e del cast suonano chiare, ma lasciano uno spiraglio aperto su possibili prequel e spin-off per piccolo schermo.

Si è concluso venerdì scorso il viaggio che ha cambiato completamente il volto della serialità italiana e non solo. Lo ha fatto in modo drammatico quanto perfetto – anche se non è mancata una fetta di dissensi – sconvolgendo qualunque possibile previsione sul finale di Gomorra. Ora però, i fan più accaniti si chiedono se la quinta sarà davvero l’ultima stagione, di fronte a tanti altri titoli che, spesso abbassando la propria qualità, hanno spinto la loro consecutio fino a un sesto o settimo rinnovo.



Tuttavia, che la quinta dovesse essere l’ultima lo sapevamo da prima della messa in onda. Già a settembre infatti, Sky aveva fugato ogni dubbio con l’annuncio ufficiale. Nessuna appendice, nessuna marcia indietro. Nonostante gli ascolti da capogiro di Gomorra, che hanno messo a segno il record degli ultimi due anni per Sky, le ragioni dello stop sono tanto taciute quanto forse ovvie: chiudere il titolo in modo pulito, con un percorso prestabilito e senza strascichi, che non dipendesse dagli introiti degli azionisti.



Sulla questione era stato categorico Marco D’Amore: “Non c'è sequel che tenga, sono stati esplorati tutti gli ambiti. Quello che verrà dopo di noi sarà nelle mani degli spettatori e dei critici, credo però che la serie metta il punto". Tuttavia, al di fuori della coppia Ciro-Genny, erano molte le storie esplorabili in eventuali spin off di Gomorra. Ora, gli sceneggiatori Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli fanno sapere però che prequel e spin off sono al vaglio: “Qualora dovesse esserci una continuazione,” spiega Fasoli “si potrebbe esplorare Scampia prima dell’arrivo di Gennaro Savastano”.



Ha continuato Fasoli: “Raccontare la Camorra degli anni Sessanta e Settanta, come è avvenuta l’evoluzione dal tabacco alle droghe, passando per tutti gli eventi che ci sono stati. Quello è un materiale inesplorato dell’evoluzione della crescita, come se fosse la gioventù della Camorra. Con Gomorra hai l’età adulta, prima c’era stata una giovinezza, e prima ancora la Camorra bambina degli anni del Dopoguerra. Per cui ci sono queste fasi che volendo potrebbe essere ancora esplorate”.



È opinione condivisa è che Sky abbia costruito un vero e proprio impero della serialità a partire dalla serie ispirata al romanzo di Roberto Saviano e all’adattamento cinematografico di Matteo Garrone. E sembra difficile che Sky Studios, nel pieno della sua espansione in Italia, possa resistere alla tentazione di allargare lo sguardo su questo mondo con un prequel o uno spin-off. Tuttavia, Sky potrebbe anche essere desiderosa di smarcarsi da un franchise così “ingombrante”, visto che ha definito la sua produzione originale nell’ultima decade, e concentrarsi su altro. Voi cosa vorreste? Ditecelo nei commenti!