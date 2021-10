Gomorra, arriva il brano Testamento di Bloody Vinyl: un omaggio in musica alla serie Sky

Le vicende di Genny Savastano e Ciro Di Marzio stanno per arrivare alla conclusione: è disponibile da alcuni giorni su Sky Una storia chiamata Gomorra, la docu-serie che ripercorre la storia dello show ispirato al libro di Roberto Saviano, e da novembre vedremo gli episodi della quinta e ultima stagione.

In occasione dell'uscita della stagione 5 di Gomorra, inoltre, da oggi è disponibile su tutte le piattaforme il brano Testamento (La resa dei conti), di Bloody Vinyl, che vede protagonisti Slait, Low Kidd e Young Miles, featuring J Lord e Shari.

Quello del team Bloody Vinyl è un vero e proprio omaggio in musica alla serie italiana targata Sky, che ha battuto ogni record ed è stata trionfalmente accolta anche all'estero. La storia del rapporto di amore/odio fra Genny e Ciro, narrata nelle cinque stagioni di Gomorra - La Serie, viene ripercorsa nel brano, che cita gli episodi più significativi, e nel videoclip che accompagna il singolo, in cui J Lord e Shari cantano mentre scorrono le immagini salienti tratte dagli episodi della serie Sky Original.

In attesa del 19 novembre, quando andranno in onda i primi due episodi della stagione finale, possiamo dare un'occhiata al trailer di Gomorra La Serie. Testamento (La resa dei conti) ci porta invece tra le strade di Napoli, e si aggiunge agli altri brani rap divenuti ormai celebri che hanno accompagnato Gomorra, come quelli dei Cosang, di Rocco Hunt, Enzo Dong, Luchè, Lucariello e Ntò.

Testamento (La resa dei conti) esce venerdì 29 novembre per Columbia Records Italy/Sony Music Italy su tutte le piattaforme digitali, e si inserirà nell’ultimo progetto targato Bloody Vinyl, il disco di platino BV3.