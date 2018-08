Gomorra: arriva in home video la terza stagione della serie originale Sky

Finalmente arriva la terza stagione di Gomorra in Blu-rayTM e DVD. Sarà disponibile a partire dal 12 settembre prossimo. L’attesa è dunque finita e l'acclamata seri Sky sarà visibile nei formati home video.

"150 giorni di riprese in 160 location, oltre 350 attori, 4.500 comparse, 140 persone coinvolte sul set per 12 avvincenti episodi arricchiti da numerosi contenuti speciali per entrare nel dietro le quinte della nuova stagione della serie originale Sky, Cattleya e Fandango in collaborazione con Beta Film. Una storia locale divenuta globale per un successo che parla ormai molte lingue: Gomorra, con la sua diffusione in 190 territori, è la serie italiana più esportata, e anche quella che ha saputo ridefinire gli standard e il linguaggio della serialità italiana.

Le prime due stagioni sono state accolte, in Italia e nel mondo, con clamore ed entusiasmo da pubblico e critica, ottenendo numerosi premi. Una serie diventata rapidamente di culto, capace di generare dibattiti, modi di dire, parodie, vignette, canzoni, uscendo dallo schermo ed entrando nel linguaggio quotidiano. Se i primi due capitoli di Gomorra – La Serie hanno raccontato la costruzione, il dominio e la crisi del Sistema degli Scissionisti, in questi nuovi episodi chi è sopravvissuto alle faide si troverà a gestire le ferite che quelle guerre hanno provocato.

Don Pietro è appena morto e qualcuno dovrà prendere il suo posto. Ciro, che ha avuto la sua vendetta, non ha più la voglia, né la forza di riprendersi il potere. E allora tocca a Genny, il cui primo problema è capire come far convivere la gestione dei suoi affari a Roma con la reggenza di una Napoli Nord che, non appena si saprà che il boss è morto, sprofonderà nel caos. Con una Secondigliano ridotta a una bomba ad orologeria, al futuro erede di Pietro non basterà convincere i nemici di sempre a diventare alleati. Gomorra – La Serie, nata da un’idea di Roberto Saviano e tratta dal suo omonimo bestseller, è diretta da Claudio Cupellini e Francesca Comencini, e scritta da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Ludovica Rampoldi.

Nel cast Marco D’Amore (Ciro di Marzio), Salvatore Esposito (Genny Savastano), Cristiana Dell’Anna (Patrizia), Cristina Donadio (Scianel), a cui si aggiungono, tra gli altri, due giovani attori napoletani: Arturo Muselli, nel ruolo di Enzo, capo di una nuova fazione che cercherà di prendersi il centro di Napoli e Loris De Luna, che interpreta Valerio, un ragazzo della Napoli bene affascinato dalla prospettiva di entrare nella partita. Tornano anche nella terza stagione Fabio De Caro (Malamò), Ivana Lotito (Azzurra, la giovane moglie di Genny) e Gianfranco Gallo (Giuseppe Avitabile, il padre di Azzurra). Gomorra – terza stagione è una produzione originale Sky, Cattleya e Fandango in collaborazione con Beta Film

Oltre ai 12 episodi, i cofanetti Blu-rayTM e DVD di GOMORRA – TERZA STAGIONE includono tantissimi contenuti speciali per addentrarsi in prima persona nel dietro le quinte della serie. Dal 12 settembre è disponibile in Blu-rayTM e DVD anche il COFANETTO DA COLLEZIONE che include le prime tre stagioni complete."