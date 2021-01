Gomorra: tutti gli attori e i personaggi confermati per la Stagione 5

Qualche giorno fa Sky ha diffuso un filmato, realizzato da Sky Creative Agency Italia, che ha svelato alcune delle serie tv in arrivo sulla piattaforma nel 2021. Tra queste vi è anche l'attesissima quinta stagione di Gomorra.

Le riprese della quinta stagione di Gomorra inizieranno in estate, dopo i blocchi dovuti alle restrizioni da Covid-19, ma non senza polemiche. Nonostante tutto, comunque, si sta cercando di fare il massimo per poter lo sviluppo entro quest'anno.

Questa nuova stagione è diretta da Claudio Cupellini che ha ricevuto il ruolo di regista fin dalla stagione 1. Al suo fianco vi è anche Marco D’Amore, l'interprete di Ciro nella serie che è stato anche il regista della quarta stagione e del film L’Immortale. Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Gianluca Leoncini e Valerio Cilio, invece, sono gli sceneggiatori di Gomorra 5 stagione.

Nella quinta e ultima stagione di Gomorra vediamo il ritorno di Marco D’Amore non solo in qualità di regista, ma anche come personaggio nella serie. Nel cast troviamo anche Salvatore Esposito nel ruolo di Genny Savastano. Tornano sicuramente Arturo Muselli ovvero Enzo Sangue Blu e Ivana Lotito alias Azzurra Avitabile, moglie di Genny. Questi sono gli attori confermati, ma è probabile che alcuni attori come Gennaro Maresca (Walter Ruggieri) e Andrea Di Maria (nella serie Elia Capaccio ‘o Diplomato) saranno ancora tra gli interpreti principali.

Tra gli assenti certi, invece, bisogna segnalare Patrizia, giustiziata brutalmente da Gennaro nell’ultimo episodio della quarta stagione. La sua assenza è sicura anche perché la sua interprete, Cristiana Dell’Anna, ha rivelato di essere stata lei a chiedere agli sceneggiatori di uccidere Patrizia.

A tal proposito, vediamo in che luoghi dovrebbe essere girata la quinta stagione di Gomorra; Salvatore Esposito, intanto, proprio pochi giorni fa ha pubblicato una foto dal set di Gomorra.