Gomorra, il bacio tra Genny e Ciro su Rolling Stone: 'In un'altra vita sarebbero amanti'

L'attesa è finita, e da stasera, venerdì 19 novembre, andrà in onda su Sky la stagione finale di Gomorra, la quinta, disponibile anche in streaming su NOW. Per l'occasione il nuovo numero della rivista Rolling Stone esce con una copertina volutamente provocatoria: un bacio tra i due protagonisti della serie, Salvatore Esposito e Marco D'Amore.

I due interpretano rispettivamente Genny Savastano e Ciro Di Marzio, e chi segue Gomorra conosce bene il rapporto di odio/amore che c'è tra i due personaggi, e l'amicizia che negli anni si è consolidata sul set tra gli attori. Il senso dello scatto, hanno spiegato Esposito e D'Amore, è proprio questo.

"In quella foto c'è quello che sarebbero stati Ciro e Genny in un'altra dimensione" spiega Salvatore Esposito, "se non fossero stati condannati ai loro ruoli, o se avessero avuto la forza di reagire al loro vissuto". Non a caso, continua l'interprete di Genny, il lato umano (o se non altro quello meno disumano) del suo personaggio emerge soprattutto con Ciro, mentre "il resto del mondo vede in lui solo il mostro capace di uccidere a mani nude."

Sulla stessa lunghezza d'onda Marco D'Amore, che carica ulteriormente di significato la foto di Rolling Stone: "In un momento storico in cui è ancora molto rappresentato un certo tipo di machismo, a cui anche Gomorra e i suoi personaggi hanno contribuito, e in cui qualsiasi gesto legato alla diversità o alla delicatezza è sottoposto a una gogna mediatica di pregiudizio, può essere interessante vedere me e Salvatore fare una cosa del genere."

