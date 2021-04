Gomorra, il budget impressionante della serie italiana: ecco tutti i numeri

Gomorra è senza dubbio uno dei prodotti televisivi italiani di maggiore successo all’estero, la prima stagione è andata in onda nel 2014 ed è basata sull'omonimo libro di Roberto Saviano del 2006.

Prodotta da Sky Atlantic, Cattleya e Fandango in collaborazione con Beta Film e La7, la serie è arrivata alla sua quinta stagione vedendo il suo budget crescere negli anni di pari passo al successo ottenuto.



La prima stagione è costata oltre 14 milioni di euro, le riprese sono iniziate nell'agosto 2013 e si sono svolte a Napoli, Milano, Ferrara, Mentone e Barcellona. Il successo è stato immediato perciò il budget della seconda stagione è aumentato fino a 16 milioni e mezzo di euro. Le riprese sono cominciate il 14 aprile 2015 a Colonia, in Germania e hanno visto la produzione spostarsi a Roma, Bergamo, Milano, Trieste, in Croazia e Honduras.



Le riprese della terza stagione invece sono partite in Bulgaria e si sono spostate in tutto il territorio italiano fino a Napoli ovviamente, con più di 350 attori e 4500 comparse. La quarta stagione ha visto l'attore Marco D'Amore, interprete del tormentato sicario Ciro, fare il suo debutto alla regia accanto ai registi regolari Francesca Comencini e Claudio Cupellini,



Le riprese della quinta stagione sono iniziate a Riga, in Lettonia, nel settembre 2020 e termineranno nella tarda primavera. Non ci sono dati precisi ma possiamo solo ipotizzare che il budget delle ultime tre stagioni sia decisamente aumentato considerando le location e il successo mondiale.



Inoltre il film sull’antieroe di Gomorra, intitolato L'immortale uscito nel 2019, che si colloca parallelamente alla quarta stagione, è stato diretto e interpretato da Marco D’amore e ha incassato 2 milioni e 816 mila euro nei primi quattro giorni al botteghino. Gomorra è diventato ormai sinonimo di successo.



