Gomorra, come finirà l'amata serie italiana con Salvatore Esposito?

Gomorra sta per tornare con la quinta e ultima stagione, in arrivo a Novembre 2021 su Sky. La serie del 2014 ispirata al best seller di Roberto Saviano, è arrivata alla fine del viaggio, e i fan si chiedono come si chiuderà. Ecco tutto quello che sappiamo fino ad ora sulla trama e sulla possibile conclusione dello show.

Portare a termine una storia come questa non è semplice. Si tratta infatti si un prodotto complesso e seguito, non solo in Italia, ma anche all'Estero. Le aspettative sono, dunque, molto alte. La lotta al potere di Gennaro Savastano non è ancora finita, e avrà un altro, glorioso, atto. Proprio lui, nel trailer, si riferisce a Ciro di Marzio, la sua nemesi, dicendo di aver sognato di morti che tornano in vita per trascinarlo sotto terra, e si sa che Ciro è detto "L'immortale" per un motivo.

E' proprio nell'incontro tra Ciro e Gennaro che c'è la premessa per la nuova stagione. Nel film del 2019 intitolato "L'immortale", si raccontava infatti della fuga di Ciro a Riga, dove aveva lavorato per un certo Don Aniello. In seguito agli eventi del film, i due si ritroveranno nuovamente entrambi a Napoli, ma saranno nemici, come lascia intuire anche Gennaro nel trailer. Qui Gennaro sarà costretto a scappare dalla polizia, e sarà lontano dalla famiglia per un po'.

Tutti si chiedono a questo punto, con i due di nuovo faccia a faccia: chi avrà la meglio per ottenere il potere su Secondigliano e Napoli? E soprattutto, nel finale possiamo aspettarci che Ciro consegni Gennaro alla Polizia? E' una delle possibilità che gli spettatori considerano molto probabile. Ma per molti è impossibile che possa finire qui. Una cosa è certa: tanti saranno i colpi di scena.

Nell'attesa di scoprire cosa accadrà nell'ultima season, a Venezia 78, un improbabile incrocio tra Gomorra e La Casa di Carta ha fatto sorridere i fan delle due serie.