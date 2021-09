Gomorra, come le parodie online hanno influito sul successo della serie

Gomorra è senza dubbio una delle serie italiane più viste e conosciute nel mondo, tratta dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano, lo show ha debuttato nel 2014 e sta per terminare con la sua quinta stagione in arrivo prossimamente.

La serie racconta la storia del clan immaginario dei Savastano, guidato da Pietro Savastano (Fortunato Cerlino), capo di una famiglia della camorra che vive alla periferia di Napoli. Molti non sanno che la parodia di Gomorra dei The Jackal su Youtube, ai tempi dell’uscita della prima stagione, contribuì al successo della serie nel nostro paese.

Infatti i comici hanno pubblicato sul loro canale YouTube divertenti parodie ispirate alla serie da “Gli effetti di Gomorra sulla gente” a “Gomorra legale”, un format più recente uscito con la quarta stagione.

Salvatore Esposito e lo stesso Roberto Saviano sono apparsi come guest star dei video che hanno collezionato milioni di visualizzazioni su Youtube e hanno contribuito ad incuriosire il pubblico che ancora non aveva guardato lo show.

Chi era indeciso sul dare una possibilità a quella che sarebbe diventata una delle serie italiane più conosciute al mondo si è lasciato convincere da quei video. I The Jackal inoltre, durante il lockdown del 2020, sono tornati a divertire gli appassionati con “Gli effetti di Gomorra sugli italiani chiusi in casa”.



Probabilmente i comici torneranno con un nuovo format in contemporanea con l'uscita della prossima quinta ed ultima stagione di Gomorra.



In attesa dell'uscita degli episodi Salvatore Esposito ha incontrato un attore de La Casa di Carta a Venezia, durante la Mostra del Cinema, dando l'idea ai fan per un epico crossover.