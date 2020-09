Gomorra, Donna Imma in ospedale: ecco cosa è successo

I fan di Gomorra sono stati molto in pensiero per Maria Pia Calzone. La nota interprete di Donna Imma ha infatti subito una complessa operazione alla spalle che però sembra essere andata nel migliore dei modi.

Per rassicurare i suoi ammiratori l'attrice ha pubblicato un ironico post su Instagram in cui prima si mostra in costume e poi si mostra dal letto dell'ospedale con un particolare tutore. Maria Pia Calzone come didascalia ha scritto:

"Non è oggi. Le successive si😊. Il braccio dx ritornerà ad alzarsi. Siamo macchine sofisticate ed imprevedibili. Ma viviamo in un'epoca fortunata, nonostante tutto. E in un paese dagli standard medici elevatissimi. Comunque il dubbio mi rimane: Ma @jlo a te, per dire, un dolorino, ogni tanto, ti viene?Dicci di si..ti prego!!!💪🎡🌈 #shoulderworkout".

Insomma sembra che per fortuna sia tutto andato per il meglio e che l'attrice di origini napoletane abbia mantenuto intatta la sua incredibile simpatia. Non sono mancati i commenti dei fan e dei colleghi che le hanno augurato una veloce guarigione.

Dunque dopo l'operazione di Genny Savastano dei mesi scorsi, anche a Donna Imma è toccato l'ospedale. Entrambi avranno il tempo necessario per riprendersi e ritornare ai rispettivi impegni lavorativi. Intanto sappiamo che Gomorra avrà ancora lunghi tempi di produzione. Le riprese sono infatti iniziate da poco ed è probabile che la serie andrà in onda verso la fine del 2021 o addirittura verso gli inizi del 2022.