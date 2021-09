Gomorra incontra La Casa di Carta: Genny Savastano ed Helsinki insieme a Venezia

In questi giorni la 78esima edizione del Festival del Cinema di Venezia è entrata nel vivo e dopo l'affiatato red carpet di Jessica Chastain e Oscar Isaac, ci hanno pensato le star di Gomorra e La Casa di Carta a far impazzire il pubblico nostrano.

Stiamo parlando di Salvatore Esposito interprete di Genny Savastano e Darko Peric interprete di Helsinki. I protagonisti di due delle serie più apprezzate dal pubblico nostrano si sono incontrati a più riprese nella città lagunare che nel corso dell'ultima settimana è stata travolta da un turbinio di stelle internazionali e non.

A sancire l'amicizia ormai nata tra i due ci pensano gli ormai immancabili scatti social in cui i due attori appaiono insieme a più riprese. Un primo scatto mostra Salvatore Esposito e Darko Peric con Khaby Lame, il secondo tiktoker più seguito al mondo. In un'altra foto invece, appaiono al fianco di Gabriella Pession. L'interprete di Helsinki del La Casa di Carta è giunto a Venezia per ricevere il premio Filming Italy Best Movie Award, dedicato ai titoli e alle serie tv italiane ed internazionali ed anche ai migliori talent dell'ultima stagione cinematografica.

Intanto Gomorra si appresta a debuttare con la sua quinta e ultima stagione anche se non è ancora chiaro quando la serie potrà giungere sui nostri schermi. Per ora si parla solo di un generico novembre 2021.