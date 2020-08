Gomorra: iniziano le riprese dell'ultima stagione, ecco dove

Salvatore Esposito e Marco d'Amore sono pronti a tornare sul set in vista della quinta stagione di Gomorra: per il gran finale non poteva mancare un ritorno ai luoghi d'origine.

La prima stagione ci aveva presentato i vari personaggi mettendo bene in evidenza lo stato di degrado legato ad uno dei quartieri più controversi di Napoli. Scampia e le sue vele sono stati teatro di molti scontri violenti nelle varie puntate di Gomorra, e molti dei personaggi che popolano la serie abitano proprio nelle immense costruzioni popolari.

Ora gli attori e la troupe sono tornati a girare nella vela gialla. Sebbene sia già iniziata la demolizione di alcuni edifici in vista della riqualificazione del quartiere, una parte sostanziale è sempre intatta e disponibile per le riprese.

Nelle precedenti stagioni abbiamo assistito all'espansione dell'impero di Genny Savastano, costretto a costruirsi una vita altrove. Gli autori hanno però descritto bene come sia impossibile per certi criminali abbandonare le proprie radici, per cui abbiamo visto Genny ritornare a Napoli, accettando di rinunciare agli agi e di rintanarsi in un piccolo nascondiglio pur di poter riprendere i vecchi affari lasciati in sospeso.

Come già annunciato, nella nuova stagione ritroveremo anche Ciro Di Marzio, ma per poter mettere le mani sulle nuove puntate ci sarà probabilmente da aspettare un bel po'. Presumibilmente l'ultima stagione andrà in onda nell'autunno del 2021, o al massimo all'inizio del 2022. Nel frattempo date un'occhiata alle migliori prove attoriali di Salvatore Esposito.