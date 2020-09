Gomorra, La Casa di Carta e Vis a Vis: gli attori scherzano insieme alla Mostra di Venezia

La Mostra del Cinema di Venezia 2020 non è solo un'occasione per promuovere film e godersi la settima arte: è anche un luogo d'incontro tra i vari attori, e quest'anno ha riunito tre protagonisti appartenenti a La Casa di Carta, Gomorra e Vis a Vis.

Stiamo parlando di Pedro Alonso, Salvatore Esposito e Maggie Civantos, famosi per aver interpretato rispettivamente Berlino, Genny Savastano e Macarena. Universi che non avremmo mai pensato di veder uniti, ma in realtà il crossover ci è stato servito su un piatto d'argento grazie alla simpatica star di Gomorra, sempre molto attiva sui social.

Nelle foto vediamo i tre attori sorridenti, ed è presente anche un video in cui Esposito cerca di presentare i suoi colleghi e di salutarli a nome dell'Italia, salvo poi essere interrotto da Alonso. Tra i tre sembra essersi instaurata una certa amicizia, quindi chissà se tutto ciò non li porterà a collaborare in qualche progetto futuro.

Sarebbe veramente incredibile vedere insieme i personaggi appartenenti a serie così famose a livello internazionale. Lo stesso Alonso ha rivelato le sue origini italiane, per cui potrebbe decidere di onorare i suoi antenati e venire a recitare da noi. Intanto vi ricordiamo che sono iniziati i lavori sulla stagione finale di Gomorra, nella quale tornerà anche Marco D'Amore.