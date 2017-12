Gomorra - La Serie: boom di ascolti per gli episodi 7 e 8!

Sono in ascesa gli ascolti della terza stagione di Gomorra - La Serie , produzione targata Sky, Cattleya e Fandango con Beta Film. Gli episodi mandati in onda venerdì 8 dicembre, il settimo e l'ottavo, sono stati visti su Sky Atlantic e Sky Cinema, oltre che su Sky On Demand, da una media di 974.000 spettatori, con una crescita del 30%.

Se valutiamo gli episodi nello specifico, registriamo che l'episodio 7 ha ottenuto una media di un milione e diecimila spettatori mentre l'episodio 8 circa 938.000 spettatori. Considerando anche i sette giorni precedenti e tenendo conto degli episodi 5 e 6, la media è di un milione e settecentomila spettatori.

Nella serata di venerdì lo show è stato quello più commentato sui social network, tra Facebook e Twitter. L'hashtag #Gomorra3 è entrato in trend topic fino alla mattinata di sabato.

Gomorra - La Serie, ideata da Roberto Saviano, comprende nel cast Marco D'Amore nei panni di Ciro Di Marzio e Salvatore Esposito in quelli di Genny Savastano, con Cristina Donadio, Cristiana Dell'Anna e Gianfranco Gallo.

Gomorra - La Serie è il prodotto seriale italiano di più grande successo a livello internazionale e ha ottenuto numerosi riconoscimenti al Roma Fiction Fest e al Festival della televisione di Montecarlo.