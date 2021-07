Gomorra - La Serie, Ciro Di Marzio nel trailer dell'ultima stagione: ecco quando uscirà!

Inizia il countdown della quinta e ultima stagione di Gomorra - La serie, show targato Sky Original e prodotto da Cattleya, in collaborazione con Beta Film. Poco fa è stato pubblicato l'ultimo trailer della serie ed è stata svelata la data d'uscita. La trama vedrà il ritorno di Marco D'Amore nei panni di un personaggio iconico: Ciro Di Marzio.

Nel trailer si vede Genny braccato dalla polizia e Ciro redivivo in Lettonia, con tanti nuovi personaggi pronti a schierarsi per la resa dei conti finale. Lo show arriverà sugli schermi di Sky e NOW TV a novembre 2020.

Le prime quattro stagioni di Gomorra - La serie sono state distribuite in oltre 190 territori al mondo mentre la stagione 5, quella che chiuderà definitivamente i battenti della trama, è stata girata tra Napoli e Riga. Su Everyeye trovate la recensione della stagione 4 di Gomorra - La serie.



Il New York Times ha introdotto Gomorra - La serie al quinto posto tra i prodotti non americani più importanti dell'ultimo decennio.

I primi cinque episodi e il nono sono diretti da Marco D'Amore mentre gli episodi 6, 7, 8 e 10 da Claudio Cupellini.

Ecco la sinossi:"Lo scontro tra i Levante e Patrizia ha lasciato Napoli in macerie, costringendo Genny a rinunciare al suo sogno di normalità e a tornare in campo. Ma ora è braccato dalla polizia, costretto in un bunker e senza più Azzurra e Pietrino, abbandonati per garantire loro una vita migliore. Il suo unico alleato è ora 'O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente e i nemici agguerriti. Ma arriva una scoperta: Ciro Di Marzio è vivo, in Lettonia. E per Genny nulla sarà più come prima".



