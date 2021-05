Gomorra - La serie, anche un ex cavaliere di Uomini e donne nel cast della stagione 5

New entry a sorpresa nel cast della stagione 5 di Gomorra - La serie, in onda su Sky, che vedrà tra i volti nuovi anche un ex cavaliere della trasmissione televisiva di Canale 5, Uomini e donne. Si tratta di Michele Dentice, che nel dating show di Maria De Filippi si era fatto notare per il suo rapporto con Roberta Di Padua.

Dentice aveva deciso di lasciare il programma senza aver trovato l'amore ma nelle ultime ore è stato lui stesso a confermare l'inizio di una nuova avventura professionale.

Dentice ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae con Salvatore Esposito sul set di Gomorra - La Serie.



"Ciak si gira. Se da bambino mi fossi scritto una storia, la storia più bella che potessi immaginare, l'avrei scritta come effettivamente mi sta accadendo" ha spiegato Dentice nella didascalia della foto.

Mentre in Italia si sta lavorando alla produzione della stagione 5 di Gomorra - La serie, la quarta stagione di Gomorra sta per arrivare negli USA su HBO Max. Settimana scorsa è stato diffuso il trailer di Gomorra 4 per il mercato statunitense.

Da qualche settimana sono invece disponibili le prime immagini di Gomorra 5, con protagonisti Salvatore Esposito nel ruolo di Gennaro Savastano e Marco D'Amore nei panni di Ciro Di Marzio.



Su Everyeye potete leggere la nostra recensione di Gomorra 4 - La Serie, in attesa di vedere presto i nuovi episodi della quinta stagione.